Huawei cruzó al embajador de EEUU y defendió su participación en proyectos estratégicos de Argentina.

La empresa china respondió a las críticas de Peter Lamelas, quien cuestionó el uso de su tecnología en proyectos vinculados a Vaca Muerta y afirmó que China exige a sus compañías compartir datos con el Estado. Huawei rechazó las acusaciones y defendió su trayectoria en materia de ciberseguridad.

Tras las declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas , quien cuestionó la participación de empresas chinas en emprendimientos estratégicos de Argentina, Huawei respondió este jueves que es una compañía “ 100% privada ”, con presencia en el país desde 2001, y que opera “en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa”.

La reacción de la empresa se produjo luego de la participación de Lamelas esta mañana en el AmCham Energy Forum 2026 , donde el funcionario estadounidense volvió a cuestionar el uso de tecnología china en proyectos estratégicos de Argentina. Sus declaraciones se dieron en medio de la disputa por la participación de Huawei en un proyecto de infraestructura tecnológica de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) , vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

“Como compañía, nuestro foco es uno solo: crear valor para nuestros clientes y contribuir al desarrollo tecnológico del país ”, remarcó Huawei en un comunicado.

En el mismo documento, la compañía recordó que desde su fundación en 1987 construyó “un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos” . Además, sostuvo que sus equipos y soluciones cumplen con los más altos estándares internacionales y que sus balances son auditados de forma independiente por una de las firmas de auditoría más reconocidas del mundo.

La empresa china respondió a las críticas de Peter Lamelas, quien cuestionó el uso de su tecnología en proyectos vinculados a Vaca Muerta y afirmó que China exige a sus compañías compartir datos con el Estado.

“ Frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia : una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad”, agregó la empresa.

Qué dijo Peter Lamelas

Durante la reunión con los empresarios, Lamelas sostuvo que “la seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países” y expresó la preocupación de Washington por la infraestructura tecnológica que rodea a Vaca Muerta.

En esa línea, afirmó que las empresas estadounidenses e internacionales interesadas en invertir en Argentina “quieren garantías de que sus datos están protegidos, en redes de confianza”.

Fue entonces cuando apuntó contra el uso de tecnología china en emprendimientos de gran envergadura. “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino”, aseguró el embajador.

Lamelas también advirtió que la utilización de tecnología china podría afectar la llegada de capitales extranjeros al país. “Esto no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, alertó.

En ese contexto, mencionó específicamente a Huawei: “¿Por qué en uno de los países más libres, como Estados Unidos, no se pueden comprar ni vender equipos de Huawei?”. Luego sostuvo que “no hay dudas de que las empresas estadounidenses son líderes en seguridad y transparencia” y afirmó que esas compañías “no utilizan tecnología crítica de China”.

Vaca Muerta y el antecedente con CALF

El cruce entre Huawei y Lamelas se produce en medio de la disputa por el uso de tecnología china en proyectos vinculados a Vaca Muerta. El antecedente más reciente se encuentra en Neuquén, donde la cooperativa CALF había avanzado en negociaciones con Huawei para adquirir equipamiento. La situación derivó en una advertencia de la Embajada de EEUU, que planteó una política destinada a restringir o revocar visas a directivos que expandieran las operaciones de la compañía china en la Argentina. CALF interpretó el mensaje como una amenaza y decidió hacerlo público.

La cooperativa luego defendió su esquema de redes multiproveedor y aseguró que utiliza equipos de empresas estadounidenses, brasileñas, europeas y asiáticas, seleccionados en función de criterios técnicos y económicos. China, por su parte, cuestionó la postura de Washington y acusó a EEUU de utilizar argumentos de seguridad nacional para interferir en la cooperación entre empresas argentinas y Huawei.