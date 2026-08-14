Apple entrena su propio modelo de IA para China en alianza con Alibaba

La compañía busca ganar control sobre sus funciones de inteligencia artificial en un mercado clave. Modelos estadounidenses como Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI, no están disponibles en el gigante asiático.

De la mano de Alibaba, Apple busca desembarcar con sus herramientas de Intelligence y recuperar terreno en las ventas.

Apple lleva adelante un proyecto para diseñar un modelo de lenguaje de gran escala diseñado específicamente para el mercado chino. La estrategia representa un cambio para la compañía, que hasta ahora había recurrido principalmente a desarrollos de terceros para incorporar inteligencia artificial a sus dispositivos vendidos en China.

Según consignó Reuters, el modelo en cuestión fue desarrollado en colaboración con Alibaba Group y recibió apoyo de la tecnológica china durante su entrenamiento.

Hasta esta semana, no se había informado que la marca de la manzana estuviera trabajando en un modelo propio de IA adaptado específicamente a China. Anteriormente, la compañía había optado por asociarse con empresas locales para llevar funciones de IA generativa al iPhone y otros dispositivos en ese mercado .

Cabe destacar que, en la actualidad, allí no están disponibles modelos estadounidenses como Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI, que Apple integra con su propia tecnología en otros mercados.

La estrategia apunta a que Apple Intelligence - el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de la compañía - podría llegar a China en los próximos meses, después de una actualización del sistema operativo iOS, según conversaron tres fuentes del sector con Reuters.

Apple busca desembarcar en China con sus herramientas de IA, de la mano de Alibaba.

La creación de un modelo propio permitiría a Apple tener un mayor control sobre la experiencia de IA en China, su mercado extranjero más competitivo. La compañía perdió terreno frente a fabricantes locales como Huawei, que avanzaron con teléfonos equipados con funciones de inteligencia artificial.

La estrategia se produce después de un extenso proceso regulatorio. El mes pasado, la Administración del Ciberespacio de China, el organismo encargado de regular internet en el país, registró el servicio de IA generativa de Apple. Ese paso despejó el camino para que Apple Intelligence pueda llegar por primera vez a los iPhone vendidos en China.

Según el acuerdo alcanzado, el modelo Qwen, desarrollado por Alibaba, se incorporará a la versión de Apple Intelligence preinstalada en los dispositivos compatibles de iPhone, iPad, Mac y Vision Pro comercializados en China. Además, el servicio incluirá tecnología de Baidu, según informó Reuters en julio.

La semana pasada, Apple publicó una guía en chino en la que explicaba cómo los usuarios de Mac en China continental que cumplieran los requisitos podían conectar Qwen con Siri y con Herramientas de escritura, una función específica para Mac que podría ayudar a la compañía a competir en el mercado chino de computadoras con IA.

Las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos llegaron a subir alrededor de un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de conocerse el registro de julio. El movimiento reflejó las expectativas de los inversores sobre el posible impacto de la alianza en el ecosistema de inteligencia artificial chino.

La estrategia de Apple representa además un esquema de doble vía para desplegar IA en China: la compañía combinaría modelos de terceros desarrollados localmente con una tecnología propia adaptada al mercado. Esto le permitiría sortear parte de las barreras regulatorias que dificultaron el ingreso de otras empresas tecnológicas estadounidenses.

También convertiría a Apple en la primera compañía extranjera autorizada por Pekín para ofrecer en China un modelo de IA propio, en una colaboración poco habitual entre empresas tecnológicas estadounidenses y chinas en medio de las crecientes diferencias comerciales y diplomáticas entre ambos países en materia de inteligencia artificial.

La apuesta por la IA para recuperar terreno en China

La alianza entre Apple y Alibaba se confirmó públicamente por primera vez en febrero de 2025. En ese entonces, el presidente de Alibaba, Joe Tsai, reveló durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que Apple utilizaría la inteligencia artificial de la compañía china para equipar sus teléfonos en China.

"Hablaron con varias empresas en China. Al final, decidieron hacer negocios con nosotros", dijo Tsai en aquel momento.

Sin embargo, el lanzamiento de Apple Intelligence en el país se demoró debido al trabajo necesario para adaptar las funciones a las regulaciones chinas.

China continúa erigiéndose como un mercado clave para Apple por el peso que tiene en sus ingresos. La falta de herramientas de inteligencia artificial en los iPhone vendidos allí había sido señalada como uno de los factores que perjudicaron las ventas, mientras los consumidores optaban por marcas nacionales que ya ofrecían asistentes de IA integrados. Aún restará saber qué función tendrá el modelo entrenado por Apple en conjunto con los sistemas chinos de terceros y de qué manera funcionarán entre sí.