La importación de bienes de capital productivo cayó por segundo trimestre al hilo

Los datos oficiales dieron cuenta de una retracción tanto a nivel interanual como a nivel desestacionalizado. El Mercosur se consolidó como el principal origen de las compras, seguida de China.

Como consecuencia de la fuerte caída de la actividad industrial , las importaciones de bienes de capital productivo (BKP) durante el segundo trimestre se desplomaron 10,6% contra el mismo periodo del año pasado, registrando por segundo trimestre consecutivo una caída interanual , luego de 5 trimestres consecutivos de crecimiento.

Las importaciones de BKP alcanzaron los u$s2.782 millones entre abril y junio de este año, según datos difundidos por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía este viernes. Las compras de este tipo de bienes representaron el 14% de las importaciones totales del trimestre.

El Mercosur se consolidó como el principal origen de las compras totales de BKP con una participación del 25%. Le siguieron en orden de importancia China (24%) , la Unión Europea (20%) y Estados Unidos (20%) .

El posicionamiento de China destaca especialmente en las categorías de BKP asociados al segmento de uso específico , donde representa el 37% de las importaciones, y de uso general, donde alcanza una participación del 31%.

De los sectores demandantes, primero se ubicó el transporte aéreo de pasajeros; luego estuvo la fabricación de vehículos automóviles; venta al por mayor de máquinas , equipos y materiales conexos; fabricación de autopartes ; y fabricación de maquinaria y equipo de uso general. Esas cinco categorías explicaron el 63% de los BKP .

Para el tercer trimestre, el escenario parece ser mixto. Estimaciones privadas calcularon que la inversión sumó un nuevo derrumbe en julio, aunque también hallaron que en agosto las importaciones de bienes de capital crecieron por primera vez en cinco meses, gracias a los proyectos del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Caen importaciones de bienes de capital productivo: ¿fin de la inversión? Mariano Fuchila

Cuáles fueron los productos más demandados

El segmento de mayor valor importado correspondió a BKP asociados al transporte (38,4%), seguido por BKP de uso específico (38,1%) y por último a BKP de uso general (23,5%).

A nivel de producto, se destacaron las importaciones de aviones y demás vehículos aéreos, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, tractores, máquinas y aparatos mecánicos con función propia, instrumental y centrifugadoras.

La compra de aviones registró un crecimiento del 26,7% respecto al segundo trimestre 2025. En este rubro, los aviones comerciales de más de 15.000 kg incrementaron sus importaciones un 22,5%, consolidándose como el principal producto importado del trimestre con un valor de u$s471,2 millones.

En cuanto a los vehículos para el transporte de mercancías, se observó una caída interanual del 32,1%. Este rubro incluyó modelos con motor de encendido por chispa y vehículos diésel o semi-diésel, donde las unidades de menos de 20 toneladas cayeron un 7,9% mientras que los segmentos de más de 5 toneladas y de carga media cayeron un 9,0% y 16,4%, respectivamente.

Los tractores en su conjunto mostraron una disminución interanual del 44,5%. Dentro de esta categoría, los tractores de carretera para semirremolques (únicamente con motor diésel) representaron el segmento más relevante con un valor de u$s133,9 millones, a pesar de registrar una caída interanual del 52,3%.