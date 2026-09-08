La industria sufrió en julio su mayor derrumbe en 16 meses y se acercó a mínimos de la era de Javier Milei Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Las series del INDEC retrocedieron a niveles de mediados de 2024. El retroceso fue extendido a casi todas las divisiones industriales.

La industria cedió a mínimos desde mediados de 2024. Depositphotos

La industria sufrió en julio su mayor derrumbe mensual desde marzo de 2025, por lo cual extendió su crisis y se acercó al piso observado en el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas las divisiones registraron retrocesos respecto de junio, mientras que en términos anuales ocurrió algo similar, con la excepción del sector madera.

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Este martes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero se hundió 5% en comparación con el mes previo. De este modo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a Casa Rosada.

De acuerdo con la agrupación sectorial que expone el INDEC, los declives más pronunciados se verificaron en Muebles y otras industrias manufactureras (-13,9%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-8%) y Automotores y otros equipos de transporte (-6,4%).

En relación a julio del año pasado, el IPI descendió 4,9%. Particularmente resaltaron los desplomes en la producción de Maquinaria y equipo (-20,5%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,1%) y Prendas de vestir (-15,9%).

Entre los primeros dos rubros mencionados, resaltaron las menores fabricaciones de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos de electrónica. Todas estas actividades se ven afectadas por una menor demanda, tanto por los bajos niveles de consumo como por un avance de los artículos de origen importado.

Este combo también golpea fuerte a la industria textil. Según un reciente relevamiento de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), desde noviembre de 2023 se perdieron 26.851 empleos formales, a la vez que cerraron 750 establecimientos. En materia de comercio exterior, la entidad detalló que, mientras bajan las importaciones de materias primas, hilados y tejidos, crecen fuerte las compras de prendas terminadas. “No ingresa menos producto importado, ingresa terminado en lugar de insumo”, profundizaron al respecto.

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