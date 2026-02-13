La industria santafesina se derrumbó casi 10% anual en el cierre de 2025 + Seguir en









Un informe de la FISFE mostró que el 80% de las ramas industriales produjo en 2025 menos que en 2023. La baja demanda, la apertura comercial y los costos financieros aparecen como las principales razones.

La industria santafesina cerró 2025 con números preocupantes. Depositphotos

La industria santafesina se derrumbó 9,8% interanual en diciembre, mientras que en términos mensuales se contrajo un 3,9%. Sucedió pese a que en el acumulado de 2025 tuvo una mejora del 1,3%, explicada fundamentalmente por la muy baja base de comparación de los primeros meses de 2024, marcados por la devaluación y una fuerte caída del consumo.

Los datos surgen de un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), entidad que representa a empresas y cámaras industriales de dicha provincia, la tercera con mayor peso de la industria en su estructura productiva, detrás de San Luis y la provincia de Buenos Aires. Desde la institución explicaron que "la menor demanda en el mercado interno, el mayor ingreso de productos importados en condiciones ventajosas respecto de la producción nacional, y los elevados costos financieros obstaculizaron la actividad".

Las principales incidencias negativas en diciembre se verificaron en la molienda de oleaginosas (-17,4%), en la fabricación de maquinaria agrícola (-22,8%) y en la producción de autopartes (-17,7%). Asimismo, también arrojaron bajas por encima de la media la producción de manufacturas de plástico y de prendas de vestir.

"Entre las más afectadas se encuentra un numeroso subgrupo integrado por 32 actividades fabriles al enfrentar bajas de producción mayor a un 10%, entre ellas: vehículos automotores, industria siderúrgica, productos textiles, tratamiento y servicios de trabajo de metales, curtido de cuero, calzado, aparatos de uso doméstico, fundición, maquinaria agropecuaria, pinturas, manufacturas de plástico, papel, detergentes y jabones, edición e impresión, materias primas plásticas y caucho sintético y bebidas", profundizó la federación.

El informe resaltó, por ejemplo, que la producción siderúrgica volvió a ubicarse en mínimos históricos en 2025, al igual que en 2024, por "la caída de la demanda interna, -devenida por la paralización de la obra pública nacional-, y la menor actividad general en la industria manufacturera y en el sector de la construcción". Por otra parte, subrayó que "la situación financiera de las empresas se deterioró durante 2025". "En diciembre la cantidad de cheques rechazados por motivo sin fondos suficientes disponibles creció un 205% interanual, y un 311% el monto nominal involucrado. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala", detalló FISFE.