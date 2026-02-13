EEUU ordenó movilizar a Medio Oriente el portaviones que desplegó frente a Venezuela + Seguir en









Se trata del USS Gerald Ford, un segundo grupo de portaaviones movilizado a irán. Esta medida suma presión al país, luego de que Trump amenazara con "acuerdo o acción militar".

En enero, el republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. CNN

El Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra el expresidente Nicolás Maduro en Venezuela. La acción se da en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, sopesa acciones militares contra Irán tras los disturbios en las calles contra el régimen ayatolá.

Se trata de un segundo grupo de portaaviones, el USS Gerald Ford, según indicaciones de un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada a CNN. Esta medida suma presión a Irán, incluso cuando Trump declaró que las conversaciones con Teherán continúan.

Sin embargo, el presidente no descarta nuevos ataques y ordenó un aumento de activos que podría permitir una importante campaña aérea estadounidense contra los activos nucleares y de misiles de Irán.

Ahora se unirá al USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, lo que amplía las opciones de Trump para un posible ataque contra Irán. La medida fue reportada por primera vez por The New York Times.

Armada portaviones eeuu.png El grupo de ataque del portaaviones Ford, el más avanzado de EEUU, estuvo estacionado en el mar Caribe durante varios meses en medio de la campaña de Trump en Venezuela. No obstante, Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves sobre posibles "consecuencias muy traumáticas" para la República Islámica si no se logra un acuerdo. En enero, el republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. Donald Trump volvió a amenazar a Irán: "Acuerdo o acción militar" El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán este martes, y podría enviar otro portaaviones a Medio Oriente. "Acuerdo o acción militar", planteó, y advirtió con medidas "muy duras" sino llegan a un entendimiento. Con el antecedente del "Martillo de Medianoche", la operación estadounidense que bombardeó infraestructura nuclear iraní en junio de 2025, las amenazas del presidente norteamericano cobran más fuerza. Según reportan medios desde la Casa Blanca, Trump podría enviar un segundo portaaviones al mar Arábigo, si las negociaciones no llegan a un acuerdo. Se desconocen los plazos exactos. En los inicios de febrero, un dron iraní fue derribado por el buque de guerra USS Abraham Lincoln, en un episodio que refleja la alta tensión entre ambos países. Además, la semana pasada Trump fue consultado por la cadena CBS News si el supremo líder del Estado Islámico debía estar preocupado a lo que contesto "Diría que debería estar muy preocupado, si. Debería estarlo".