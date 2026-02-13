Ca7riel y Paco Amoroso presentaron "Hasta Jesús tuvo un mal día", su nuevo single con Sting + Seguir en









El exitoso dúo argentino se une a Sting para adelantar su nuevo disco de estudio, "Free Spirits".

Una unión inesperada en el mundo de la música.

Tras su paso por los Grammy, el éxito de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso sigue traspasando las fronteras. La dupla lanzó “Hasta Jesús tuvo un mal día”, una explosiva colaboración con el compositor británico y vocalista de The Police, Sting.

La canción es un adelanto del nuevo álbum de los cantantes que se estrenará el próximo 19 de marzo. La pieza vino acompañada por un videoclip donde los tres artistas se encuentran meditando en una sala blanca, con atuendos de yoga casi idénticos, mientras la canción se reproduce de fondo.

Sting y el nuevo disco de Ca7riel y Paco Amoroso Esta nueva propuesta musical, acompañada con la voz y el estilo de Sting, fusiona un pop funk con música urbana. "Lo que crearon no es solo un álbum, es un triunfo para la humanidad", declaró el británico en la presentación del proyecto.

Según trascendió, la dupla se instaló en el Free Spirits Wellness Center para grabar su nuevo proyecto. Se trata de un centro de sanación mental fundado por Sting, donde realizaron un retiro espiritual clave para el proceso creativo.

“Hasta Jesús tuvo un mal día” marca el regreso oficial de Ca7riel y Paco Amoroso a la música, tras una breve pausa anunciada el pasado 19 de diciembre de 2025, donde mencionaron que no supieron manejar el nivel de "exposición, presión y éxito" tras un año lleno de logros.

