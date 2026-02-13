Los medicamentos experimentales chinos pueden experimentar un boom en 2026

Las cifras de comienzo de 2026 prometen un año próspero para las empresas del gigante asiático.

Las farmacéuticas mundiales tienen el ojo puesto en la búsqueda de medicamentos experimentales , rubro en el cual China es el país líder con múltiples empresas desarrollándolos . En ese sentido, los analistas predicen que los acuerdos de licencia alcanzarán un nuevo récord este año .

"El valor total de estos acuerdos de licencias va camino de duplicarse nuevamente en los próximos 18 a 24 meses" , expresó Tom Barsha , director de fusiones y adquisiciones de Asia Pacífico en BofA Securities. Según el proveedor de datos Pharmcube, el valor de dichos acuerdos firmados por empresas de la región de la Gran China —incluye Hong Kong, Macao y Taiwán— aumentó casi diez veces el año pasado respecto a 2021, alcanzando una cifra sin precedentes de u$s137.700 millones .

Por otra parte, Tony Ren , director de investigación de atención sanitaria en Asia en Macquarie Capital, predice un crecimiento más cauteloso de entre 40% y 50% este año, con fuerte crecimiento en los medicamentos considerados como la columna vertebral de los tratamientos oncológicos.

Para poner en perspectiva, en lo que va del año, el tamaño promedio de las transacciones ya alcanzó los u$s1.300 millones esta semana, un 76% más que los niveles de 2025 y aproximadamente seis veces el promedio de 2021 .

Este salto se debe en gran medida a dos grandes acuerdos: el de AstraZeneca con CSPC Pharmaceutical Group por un medicamento experimental para bajar de peso por un valor de hasta u$s18.500 millones y el acuerdo de licencia de hasta u$s5.600 millones de AbbVie con RemeGen , abre una nueva pestañapara el tratamiento experimental de tumores el mes pasado.

En lo que va de 2026, ya se han anunciado 38 acuerdos de licencia. El año pasado, se firmaron un total de 186 acuerdos de este tipo.

Por otra parte, los honorarios iniciales que las compañías farmacéuticas globales deben pagar para asegurar los derechos de desarrollo de medicamentos aumentaron a medida que lo hizo la demanda. La tarifa inicial promedio ascendió a u$s77,7 millones este año, el doble de los u$s38,8 millones en 2025 y aproximadamente tres veces el nivel en 2021.

La investigación de moléculas, el fuerte de China

Si bien flaquea en biología, China encuentra su fuerte en química y las empresas multinacionales pueden obtener licencias de moléculas prometedoras allí por menos del costo de la I+D interna, según analistas de Macquarie Capital.

China lidera el mundo en tipos de moléculas especializadas y representa casi el 90% de toda la actividad global de licencias de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). Se trata de una clase de medicamentos contra el cáncer que administran quimioterapia directamente a las células tumorales y al mismo tiempo limitan la exposición al tejido sano.