CABA le devolvió la vivienda a una familia tras estar usurpada durante 33 años: "Es un día histórico"

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Es la vivienda recuperada 593 en el marco de las políticas que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le devolvió a una vecina de Palermo la casa familiar que tuvo usurpada durante 33 años. “Es un día histórico, siento un agradecimiento y una alegría inmensa”, dijo la dueña, Analía Peluso.

La vivienda, un PH ubicado en Ravignani 1779, que presentaba riesgo estructural y los vecinos se quejaban además por ruidos molestos e inseguridad en la zona. En la misma cuadra en la que está la radio “Los 40 principales” y el medio “Hispa”, el procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto a personal de la Red de Atención y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

“Salimos con mi mamá un fin de semana, se metieron y no nos dejaron entrar nunca más”, recordó Analía, quien contó que la casa era de sus abuelos y de su papá. "Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”, contó.

video desalojo caba “Que el Gobierno de la Ciudad haya empezado a recuperar propiedades es una bendición. Fue una lucha de un montón de tiempo, decían que era una mafia y que se necesitaba mucho dinero para sacarlos. Pero yo nunca perdí las esperanzas”, continuó la dueña.

Fue la vivienda recuperada 593 en el marco de las políticas que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar la seguridad y el orden urbano y llevar tranquilidad a los vecinos.

“No voy a permitir que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano. No es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”, subrayó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Yo tengo que recuperar una Ciudad normal, en donde se respete la ley y en donde no haya okupas”, agregó. desalojo caba ravignani La propiedad, ubicada en Palermo, estaba tomada desde hacía 33 años. GCBA Avanzan los desalojos de propiedades usurpadas en CABA También en Palermo la Ciudad recuperó la “casa violeta” en Guatemala al 5400 y un edificio de tres pisos en desastrosas condiciones ubicado en Honduras al 5600, frente al canal de televisión América, a unos 400 metros del PH de la familia de Analía Peluso. Ambas propiedades estuvieron tomadas durante más de 10 años y eran un foco de inseguridad en el barrio. Durante la actual gestión, la Ciudad ya devolvió a sus legítimos dueños el equivalente a más de 300 millones de dólares en viviendas recuperadas. Entre las restituciones en los últimos dos años figuran edificios como la Casa Blaquier, que estuvo tomada durante más de cuatro décadas en el Casco Histórico, el “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo. Además, fueron desalojados en Constitución, San Telmo y Flores ex hoteles convertidos en aguantaderos y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.