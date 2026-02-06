La construcción rebotó en diciembre y creció 6,4% en 2025

El sector finalizó el año con una leve mejoría luego de lo que fue la debacle del período anterior, golpeado por el ajuste económico.

La contrucción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3% . En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno.

Los datos se desprenden del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para los indicadores de la actividad del rubro, que registra una variación interanual del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472 , lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas . A excepción de los apartados "Artículos sanitarios de cerámica", "Resto" (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y "Hierro redondo y aceros para la construcción", que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente.

Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de "Ladrillos huecos" (-20,7%), "Mosaicos graníticos y calcáreos" (-15,1%), "Yeso" (-12,3%) y "Pisos y revestimientos cerámicos" (-11,1%) .

Construcción Propiedades Palermo Pexels

Las empresas se mostraron pesimistas a una mejora en el corto plazo

A pesar de la pequeña recuperación durante el año pasado, la mayoría de las empresas continúan reticentes a creer que habrá una mejora sustantiva de la actividad en el corto plazo, según revelaron los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes compañías del sector.

En ese sentido, el 65% de las empresas que realizan obra privada creen que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios durante el primer trimestre de 2026, mientras que solo el 22% estima que aumentará. Entre las que se dedican exclusivamente a la obra pública, el panorama no es mucho mejor, el 59,6% opina que el nivel no cambiará entre enero y marzo de 2026, y solo el 19,1% estima que aumentará.

Entre las empresas que mostraron optimismo, el 28,7% de los encuestados confía en el crecimiento de la actividad económica, mientras que la estabilidad de los precios fue destacada por el 15,2%.