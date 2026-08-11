Liberaron a una niñera argentina que detenida en EEUU por el ICE + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por su novio, tras reunir el monto necesario para pagar la fianza que pedía el organismo. Además, el hombre detalló que realizó varios trámites, llamados y demás hasta que resolviera la situación de la joven.

La noticia fue confirmada por su novio, quien coordinó una colecta para pagar la fianza y liberarla. @steven.melchi

La niñera argentina que estuvo un mes detenida en EEUU por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue finalmente liberada. Se trata de Iliana Lick, cuya liberación fue descripta por su entorno como "una enorme victoria".

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La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, en la plataforma donde inició una campaña para recaudar fondos y así pagar la fianza establecida. “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", reza el texto en el que el hombre confirmó la noticia.

Liberaron a Iliana Lick, la niñera argentina presa por ICE Además, detalló que Iliana se encontraba en un hotel de El Paso, Texas, y que hoy iba a viajar a Filadelfia. "Si bien aún queda un paso más antes de que finalmente esté en casa, hoy marca una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está tras los muros de un centro de detención", sostuvo el texto en la plataforma publicado ayer lunes.

"Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado durante este proceso. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar algunos días increíblemente difíciles. Este no es el final del caso de inmigración de Iliana, pero esta noche celebramos un hito importante", finalizó el comunicado.

Este paso lo anunció Melchiorre a través de GoFundMe, el sitio en el que días atrás había lanzado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para pagar la fianza de u$s10.000. Luego de más de 220 donaciones, se lograron reunir una cifra superior de u$s18.000.

"Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar algunos días increíblemente difíciles", comunicó su novio en la plataforma. Una argentina que trabaja como niñera en EEUU permanece detenida en manos del ICE Lick, oriunda de Buenos Aires, entró legalmente a EEUU en con una visa en septiembre de 2024 y se asentó en la ciudad más grande Pensilvania, según aseguró su familia y pareja. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que la joven entró al país el 17 de marzo de 2023 y que permaneció “más allá del tiempo permitido por su visa”. “Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio. Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en EEUU”, añadieron desde el organismo. Hasta su detención, Lick vivía con su novio Stephen Melchiorre, con quien tiene una relación de más de dos años y trabajaba cuidando a Avery y Noah, de un año y a Aiden, de cuatro.