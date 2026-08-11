Alexandria Ocasio-Cortez congeló sus óvulos y no descarta una candidatura presidencial en 2028

La congresista de 36 años documentó el procedimiento médico en sus redes sociales. Explicó que la decisión busca darle “más control” sobre su vida reproductiva y política.

La mujer de 36 años reconoció que hablar públicamente sobre una cuestión tan personal puede representar un “riesgo político” pero que lo hizo para normalizar el tópico entre la opinión pública.

La líder Alexandria Ocasio-Cortez , una de las principales figuras del progresismo en EEUU , reveló que comenzó un proceso para congelar sus óvulos. A su vez, expresó que su decisión de hacerlo público es para “normalizar” el debate sobre fertilidad, maternidad y las presiones que enfrentan las mujeres en la vida política.

La congresista demócrata de 36 años documentó el procedimiento en sus historias de Instagram, con un video en el que se la ve aplicándose medicación en el abdomen antes de una entrevista televisiva.

Ocasio-Cortez explicó que la decisión busca darle “más control” sobre su vida y sus opciones reproductivas, aunque reconoció que hablar públicamente sobre una cuestión tan personal puede representar un “riesgo político”.

“Los hombres se presentan a un cargo o, francamente, van a entrevistas de trabajo, y la gente no piensa: ‘¿Qué edad tiene? ¿Va a querer formar una familia?’”, afirmó. Según la congresista, las mujeres que desarrollan una carrera política enfrentan un escrutinio diferente sobre su vida familiar y sus planes de maternidad.

La congelación de óvulos consiste en extraerlos y almacenarlos a muy bajas temperaturas para utilizarlos eventualmente en un tratamiento de reproducción asistida. Antes de la extracción, las mujeres reciben inyecciones hormonales para estimular la producción de óvulos.

Ocasio-Cortez no dijo si planea tener hijos y describió su posibilidad de acceder al procedimiento como una “posición muy privilegiada”. También sostuvo que los avances tecnológicos contribuyeron a hacerlo más accesible económicamente.

Ocasio-Cortez explicó que la decisión busca darle “más control” sobre su vida y sus opciones reproductivas. @aoc

Ocasio Cortez no descarta un futuro presidencial en 2028

Su anuncio coincidió con una creciente atención sobre su futuro político, ya que en una entrevista con ABC News expresó que no descarta competir por la presidencia de EEUU en 2028 y también dejó abierta la posibilidad de disputar el escaño del Senado que ocupa el demócrata Chuck Schumer por Nueva York.

Elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018, Ocasio-Cortez se convirtió rápidamente en una de las voces más reconocidas del ala progresista del Partido Demócrata. Su influencia entre los votantes jóvenes y su fuerte presencia en redes sociales la convirtieron en una de las figuras mencionadas como posible aspirante presidencial para 2028.

La congresista, sin embargo, intenta evitar que la discusión sobre 2028 eclipse las elecciones de mitad de mandato. “Creo que tenemos la responsabilidad de mantenernos enfocados en las elecciones de mitad de mandato y no en nuestras aspiraciones o planes individuales”, afirmó.