La inflación de enero fue del 4%, impulsada por fuerte suba en alimentos

“La división Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones, producto principalmente de las subas observadas en Carnes y derivados, Frutas y Aceites, grasas y manteca. Por otra parte, Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. y Verduras, tubérculos y legumbres mostraron las menores alzas dentro de la división, incluso con caídas en algunas regiones”, informó INDEC, que agregó que “las divisiones Comunicación (15,1%), Restaurantes y hoteles (5,4%) y Recreación y cultura (4,8%) fueron las que mostraron el mayor incremento del período”.

De cara a lo que puede ocurrir con la inflación en febrero y los próximos meses, la consultora LCG analizó: “Esperamos una desaceleración de la inflación en febrero, pero solo en el margen, con registros todavía por encima del 3% mensual. De cara a los próximos meses, vale decir que el año arranca con una inercia de 3,8% mensual según los registros de los últimos cuatro meses. Esto último, más la baja base de comparación que dejaron los meses en los cuales el confinamiento por la pandemia derivó en un desplome de la actividad, augura por sí solo una aceleración de la inflación”. En ese contexto, la firma recortó su proyección de inflación anual al 50% y aclaró: “Las anclas que no se corrijan este año (como por ejemplo Precios Cuidados y tarifas) o que se profundicen (como la cambiaria) solo implicará diferir la inflación para los años venideros”.

Por su parte, desde la consultora ACM, señalaron que para los próximos meses esperan que la inflación “se mantenga por encima del 3,5% producto de la inercia inflacionaria y la abundante liquidez del sector privado”. “Sumado a esto, en febrero está estipulado un incremento del 7% en las tarifas de telecomunicaciones y en marzo subas en prepagas (3,5%), subterráneos y taxis, lo cual sumado ajustes en combustibles podría impedir una baja considerable de la inflación”, sostuvo la firma en su informe, que proyecta una suba en el IPC del 45% para este 2021.

En tanto, desde Ecolatina remarcaron: “Prevemos que la inflación difícilmente perfore el 3% en el primer cuatrimestre del año. Si el Ejecutivo puede sostener en el corto plazo la receta del atraso cambiario y tarifario (lo cual no está garantizado por las escasas reservas netas disponibles y la meta de no aumentar el peso de los subsidios a los servicios públicos propuesta en el Presupuesto 2021) podría lograr una desaceleración de la inflación en la previa electoral, pero no alcanzaría para que la suba de precios acumule un alza inferior al 40% al cierre del año”.