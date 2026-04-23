Provincia de Buenos Aires: aumentará la tarifa de luz cerca del 1% a partir de mayo + Seguir en









La actualización fue oficializada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 222 2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Impacta tanto en usuarios con subsidio como sin subsidio.

El Gobierno bonaerense oficializó este jueves un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico que comenzará a regir desde el 1 de mayo, con un impacto promedio cercano al 1% en las facturas residenciales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial del distrito mediante la Resolución 222 2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

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El ajuste contempla una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes centrales del costo de la energía. Según datos de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, el incremento tendrá un efecto acotado en los usuarios finales.

En términos concretos, un hogar sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $50.000 mensuales a aproximadamente $50.500, mientras que un usuario con subsidio verá su factura subir de $31.500 a alrededor de $31.800, siempre con impuestos incluidos.

La actualización tarifaria comenzará a aplicarse sobre los consumos de mayo y se verá reflejada en las facturas que llegarán entre mayo y junio. Desde la administración provincial remarcaron que se trata de una adecuación técnica en el marco del esquema regulatorio vigente.

La resolución también valida el recálculo tarifario realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) y alcanza a las principales distribuidoras del territorio bonaerense, entre ellas Edelap, Edea, Eden y Edes.

El esquema incorpora además los precios mayoristas definidos por la Nación, junto con los cambios en el régimen de subsidios energéticos establecidos por el Decreto nacional 943 2025, que fija topes de consumo y bonificaciones para los usuarios residenciales. En ese contexto, desde la Provincia subrayan que el ajuste se da en medio de una etapa de transición tarifaria y responde tanto a variaciones en los costos del sistema como a las definiciones adoptadas a nivel nacional en materia energética.