La deuda pública en pesos subió 4% en marzo y los vencimientos en moneda extranjera llegan a u$s12.022 millones para el resto del año

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el stock de deuda performing pagadera en pesos cerró marzo en $307.506 millones, mientras que la deuda en moneda extranjera totalizó u$s258.926 millones.

La deuda pública nacional mostró movimientos mixtos durante marzo. Mientras el stock de obligaciones en pesos volvió a expandirse, la deuda nominada en moneda extranjera registró una leve baja. Al mismo tiempo, el perfil de vencimientos proyectado para lo que resta de 2026 anticipa fuertes compromisos tanto en moneda local como en dólares, con julio como uno de los meses más desafiantes para el Tesoro.

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De acuerdo con el informe mensual de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al cierre de marzo el stock de deuda pública performing pagadera en pesos alcanzó los $307.506 miles de millones, lo que implicó un aumento de 4% frente al cierre de febrero.

En cambio, la deuda pública en moneda extranjera totalizó u$s258.926 millones , con una disminución de u$s676 millones respecto del mes previo.

El detalle de las operaciones de la Secretaría de Finanzas

Durante el tercer mes del año, el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $22.820 miles de millones. De ese total, $21.889 miles de millones provinieron de licitaciones públicas, $705 miles de millones correspondieron a canjes y $226 miles de millones a adelantos transitorios.

En moneda extranjera, el nuevo endeudamiento sumó u$s779 millones. La mayor parte llegó vía colocaciones de mercado por u$s682 millones, mientras que otros u$s87 millones fueron desembolsos de préstamos y u$s31 millones se originaron en letras intransferibles con el Banco Central.

A la vez, el Estado canceló capital por u$s554 millones en moneda extranjera y por $19.538 miles de millones en pesos. También abonó intereses por $38 miles de millones en deuda local y u$s306 millones en compromisos externos.

El peso de la deuda con el FMI y organismos

Dentro del stock en moneda extranjera, el 22,9% corresponde a préstamos con el Fondo Monetario Internacional vinculados a los programas de Facilidades Extendidas de 2022 y 2025.

Otro 16,1% corresponde a créditos con otros organismos internacionales, mientras que el 37,9% está explicado por bonos surgidos de la reestructuración de deuda de 2020.

Vencimientos: julio concentra la mayor presión en dólares

Para el período abril-diciembre de 2026, la OPC estima vencimientos en moneda local por $181.111 miles de millones, considerando instrumentos capitalizables y no capitalizables.

En moneda extranjera, los pagos previstos ascienden a u$s12.022 millones. El cronograma muestra que julio será el mes de mayor carga, con vencimientos por u$s4.925 millones. Le siguen septiembre con u$s1.649 millones y noviembre con u$s1.292 millones.

Del total en dólares previsto hasta fin de año, u$s4.565 millones corresponden a títulos públicos, u$s3.768 millones a otros organismos multilaterales y bilaterales, y u$s3.466 millones al FMI.

image Perfil de vencimientos en dólares por el resto del año

El informe refleja que el Gobierno continúa priorizando el financiamiento en pesos y el uso de licitaciones locales para cubrir necesidades de caja, mientras administra los compromisos externos en un año donde los vencimientos en dólares vuelven a cobrar relevancia. Con un mercado internacional todavía exigente para la Argentina por la tensión global en Medio Oriente, el calendario de pagos de julio aparece como una de las principales pruebas financieras del segundo semestre, con lo cual el Gobierno ya avanzó en "blindar" los pagos de abril con garantías de los organismos internacionales.