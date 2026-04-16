Irán podría estar dos meses sin exportar petróleo antes de tener que frenar la producción

Así lo estiman analistas al opinar sobre las consecuencias del bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz. Una vez alcanzada la capacidad máxima de reserva ya no podrá seguir produciendo.

Cualquier interrupción en la producción iraní se sumaría a los más de 12 millones de barriles diarios de suministro que ya se han visto afectados por la guerra regional, lo que tensaría aún más los mercados y elevaría los precios del petróleo.

Irán puede soportar una paralización total de las exportaciones de petróleo durante un máximo de dos meses antes de verse obligado a reducir la producción , dijeron los analistas, después de que Estados Unidos comenzara a bloquear el transporte marítimo de entrada y salida de los puertos del país el 13 de abril.

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El bloqueo podría impedir que aproximadamente 2 millones de barriles diarios (bpd) de crudo iraní lleguen a su principal comprador, China.

Cualquier interrupción en la producción iraní se sumaría a los más de 12 millones de barriles diarios de suministro que ya se han visto afectados por la guerra regional, lo que tensaría aún más los mercados y elevaría los precios del petróleo.

Con sus exportaciones bloqueadas, Irán se enfrenta a la necesidad de desviar el crudo a tanques de almacenamiento en tierra. Una vez que esos tanques estén llenos, el miembro de la OPEP estaría obligado a reducir la producción en la fase de exploración y producción.

La consultora FGE NextantECA estima que Irán dispone de unos 90 millones de barriles de capacidad de almacenamiento de crudo en tierra, de una capacidad total de aproximadamente 122 millones de barriles.

"Irán puede mantener la producción actual de alrededor de 3,5 millones de barriles diarios durante aproximadamente dos meses sin exportaciones, y extenderla a unos tres meses con un modesto recorte de producción de 500.000 barriles diarios", dijo FGE NextantECA en una nota.

Las refinerías nacionales iraníes procesan alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día, añadieron.

Las autoridades iraníes pertinentes no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Energy Aspects parte de la base de que la capacidad de almacenamiento terrestre disponible es significativamente menor, de unos 30 millones de barriles, según datos de Kayrros.

En ese escenario, Irán podría mantener los niveles de exportación actuales durante unos 16 días antes de que se agote la capacidad de almacenamiento, basándose en unos niveles de exportación de 1,8 millones de barriles diarios.

"Es posible que el bloqueo no tenga un impacto significativo en la producción iraní en abril, pero si se prolonga hasta mayo, la producción tendría que reducirse sustancialmente", dijo Richard Bronze, cofundador de Energy Aspects.

Según indicó, la consultora parte de la base de que Irán no puede utilizar toda su capacidad nominal de almacenamiento, y añadió que los datos históricos muestran que las reservas alcanzaron un máximo de 92 millones de barriles en mayo de 2020, lo que probablemente representa un límite realista.

Bronze también afirmó que es probable que Irán utilice los buques petroleros disponibles en los puertos como almacenes flotantes, lo que retrasará los recortes de producción.

El ejército estadounidense informó que más buques estaban siendo obligados a regresar debido al bloqueo, incluido el petrolero Rich Starry, de propiedad china, que está sujeto a sanciones estadounidenses y que fue visto regresando a través del estrecho de Ormuz el miércoles.

Según informó el Wall Street Journal, ocho petroleros vinculados a Irán han sido interceptados desde que comenzó el bloqueo el lunes. Un destructor estadounidense detuvo el martes a dos petroleros que intentaban salir del puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán, según declaró un funcionario estadounidense.