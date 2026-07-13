Inflación en CABA: los precios desaceleran, pero los servicios siguen golpeando el bolsillo porteño

El IPC porteño subió 1,81% en junio y consolidó una desaceleración en los últimos tres meses. Sin embargo, los servicios continúan creciendo por encima de los bienes y limitan una baja más marcada de la inflación.

El dato más relevante aparece en la comparación acumulada desde noviembre de 2023. Desde entonces, los servicios subieron 387,1%, muy por encima del 272,8% registrado por los bienes.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse en junio, pero el alivio no llega de la misma manera a los hogares porteños. Según un informe, el IPC de CABA registró una suba del 1,81% en el mes, impulsada principalmente por la moderación de los precios estacionales.

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El estudio del Partido Integrar advirtió, sin embargo, que los servicios siguen siendo el principal factor que limita una desaceleración más pronunciada de la inflación. De acuerdo con el relevamiento, la inflación núcleo se mantuvo por encima del índice general y los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio.

El dato más relevante aparece en la comparación acumulada desde noviembre de 2023. Desde entonces, los servicios subieron 387,1%, muy por encima del 272,8% registrado por los bienes. La diferencia entre ambas categorías alcanzó los 114,3 puntos porcentuales y consolidó una tendencia que impacta de manera directa sobre los gastos fijos de las familias.

“La inflación general se mantiene en niveles inferiores a los registrados en diciembre de 2024, consolidando la desaceleración observada en los últimos tres meses. En tanto, los servicios continúan exhibiendo una dinámica de precios más intensa que la de los bienes y siguen siendo el principal factor que limita una desaceleración más pronunciada de la inflación”, señalaron los economistas en el informe.

El trabajo marcó que, aunque el índice general muestra una baja en la velocidad de aumento de precios, la composición del gasto de los hogares mantiene presión sobre el bolsillo. Ese punto se explica por el peso de servicios, tarifas, salud y alimentos dentro del presupuesto mensual.

Entre los rubros con mayores subas en lo que va del año aparecen la electricidad, el agua, el gas, la salud y los alimentos. La electricidad acumuló un incremento del 30,6% en el primer semestre de 2026, mientras que el agua subió 24,1% y el gas avanzó 20,2%.

En el caso de la salud, los medicamentos registraron una suba acumulada del 14,6% en el mismo período.

Alimentos: verduras, pescados y carne entre las mayores subas

El informe también relevó aumentos relevantes en alimentos. Las verduras acumularon una suba del 37,4% durante el primer semestre de 2026, lo que las ubicó entre los productos de mayor incremento dentro de la canasta analizada.

Los pescados aumentaron 23,6% y la carne registró un avance del 19,8% en lo que va del año. Estos rubros se suman a la presión que generan las tarifas y otros gastos regulados sobre los ingresos de los hogares porteños.

El relevamiento del Partido Integrar también incorporó un seguimiento de precios en restaurantes de la Ciudad. Allí, el bife de chorizo con guarnición fue el plato que más aumentó en términos interanuales, con una suba del 35,2%.

En tanto, la milanesa de ternera lideró las subas acumuladas con un incremento del 360,4%.