La nafta ya aumentó hasta un 20% por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









En ese marco, un informe de Focus Market reveló la incidencia de los impuestos en el precio final, más allá de la suba del petróleo por el conflicto bélico.

Cuánto impactan los impuestos en el precio de la nafta.

La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los u$s100, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y su valor ya llegó a los $2.000.

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Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%. Sin embargo, la consultora Focus Market elaboró un estudio que revela que el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.

Según el CEO de YPF, Horacio Marín, "la actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio. Es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos: En otros países los incrementos han sido al menos tres veces mayores".

La dinámica de precios en el surtidor no sólo responde al costo internacional del crudo, sino que depende de la carga impositiva, particularmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya actualización funciona como una herramienta de política fiscal".

combustibles naftas petroleo Depositphotos El desglose del precio de la nafta Un litro de nafta que se cobra $2.000 está gravado por $365,56 entre impuestos específicos ($18,45), IVA $347,11, con lo que el valor base es $1.634, el 81,72%. Según el desglose de la consultora a cargo de Damián Di Pace, $18,45 por litro se derivan entre $16,53 que va a la Nación y $ 1,92 a las provincias.

Lo perciben el Tesoro Nacional, $1,92, ANSES $5,29, Infraestructura hídrica $0,9, FONAVI $2,78 y $0,47, mientras las provincias reciben $1,92 también, como Nación. El 60% es dirigido a organismos viales para carreteras y vialidad, mientras que el 30% de la asignación a provincias va a obras y energía y 10% a desarrollo eléctrico.