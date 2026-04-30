Inflación de abril: proyectan que marcará su primera desaceleración en 10 meses, ¿más cerca del 2% o 3%? Por Erika Cabrera + Seguir en









El IPC se dirige a interrumpir una secuencia de diez meses consecutivos sin caídas, luego de alcanzar el 3,4% en marzo y se prevé que perfore el nivel clave del 3%. Pese al congelamiento de las naftas, el combustible tiene un arrastre mayor al 10%.

Pese al congelamiento de las naftas, el combustible tiene un arrastre mayor al 10%. Reuters

Después de la fuerte aceleración de la inflación, que alcanzó el 3,4% en marzo, el índice de precios (IPC) de abril ya se ubica por debajo de ese nivel clave. Sin embargo, el dato podría estar más cerca del 3% que del 2%, pese a que la carne se mantuvo casi sin variaciones durante el mes y los estacionales -frutas y verduras- registraron bajas, según distintas mediciones privadas. “Todos los shocks que tenías estos meses estarían calmados y queda la inflación inercial en torno al 2,5%/2,7%”, explicó a Ámbito Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.

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Durante abril no hubo sobresaltos en el valor de los combustibles. Desde los primeros días del mes, el titular de YPF, Horacio Marín, definió un congelamiento de precios de 45 días, en el marco de la guerra en Medio Oriente, que había impulsado una fuerte suba del precio del crudo Brent, con un alza del 53,8%. Sin embargo, desde la implementación de esa medida, el precio prácticamente no registró variaciones (incluso cayó alrededor de 6%).

Pese a ello, desde EcoGo señalaron que quedó un arrastre de 10,4% en abril, dado que al momento del congelamiento el aumento del petróleo aún no se había trasladado plenamente a los combustibles. En ese sentido, Argentina acumuló una suba del 23,8% en el precio de las naftas desde el inicio del conflicto.

Marín sostuvo que “ahora la empresa va a ayudar a los consumidores, pero luego de que pase el plazo la empresa le pide a los consumidores que la ayuden”, en referencia a una eventual recomposición de precios más adelante.

Inflación de abril: qué estiman las consultoras Desde EcoGo estiman que la inflación se ubicará cerca del 2,5%, aunque advierten que el dato aún es preliminar y sujeto a cambios. En la cuarta semana de abril, los alimentos mostraron cierta aceleración: los productos para el hogar subieron 0,5% semanal (tras dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar avanzaron 1,4% semanal, rompiendo la tendencia previa.

Por su parte, desde PxQ proyectan un IPC en el rango de 2,7% a 2,8%. “Esta dinámica respondió en gran medida al comportamiento de Transporte, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas, y Vivienda, que explicaron en conjunto el 60% de la variación total”, destacaron desde la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis. Entre los principales impulsores del mes, señalaron combustibles, gastronomía, cigarrillos y medicina prepaga. En contrapartida, se registraron bajas en productos como el tomate, así como en rubros estacionales como frutas y paquetes turísticos. Con la metodología del índice previo (basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018), la inflación se ubicaría en torno al 2,8%. Otras consultoras también se alinean en ese rango: GMA Capital proyecta un 2,6%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso estima un 2,7%, aclarando que se trata de datos preliminares basados en las primeras semanas del mes.

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