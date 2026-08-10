La salud de Joe Biden: su hijo reveló que el cáncer avanzó y presenta metástasis en los huesos

Hunter Biden habló sobre la evolución de la enfermedad de su padre y aseguró que la afección se extendió más allá de los huesos.

Joe Biden fue diagnosticado en 2025 con una forma agresiva de cáncer de próstata que ya presentaba metástasis en los huesos.

El cáncer de próstata que padece Joe Biden avanzó y se extendió más allá de sus huesos , según afirmó su hijo Hunter Biden. El expresidente de Estados Unidos, de 83 años, fue diagnosticado en 2025 con una forma agresiva de la enfermedad y desde entonces recibe tratamiento.

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Hunter Biden se refirió a la situación médica del expresidente y describió el cuadro como “muy doloroso y muy debilitante. El cáncer se extendió. Es muy doloroso y muy debilitante. Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más” , expresó.

El hijo del exmandatario realizó estas declaraciones a BBC, donde también sostuvo que su padre mantiene su compromiso con Estados Unidos pese al avance de la enfermedad. En ese sentido, afirmó que “él sigue aquí y sigue creyendo en el país” y señaló que, para Biden, se debe “volver al combate”.

Un portavoz de Biden declinó hacer comentarios sobre las declaraciones realizadas por Hunter Biden durante la entrevista.

Biden reveló en mayo de 2025 , menos de cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con una “forma agresiva” de cáncer de próstata . En aquel momento, su oficina informó que la enfermedad ya se había extendido a sus huesos.

Biden mantuvo algunas apariciones públicas después de dejar la Casa Blanca, entre ellas la inauguración de la biblioteca de Barack Obama.

El comunicado difundido entonces indicó que el diagnóstico estaba caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 con metástasis en el hueso, un dato que reflejaba la agresividad de la enfermedad.

La oficina del expresidente también explicó que, pese a tratarse de una forma más agresiva del cáncer, la enfermedad parecía ser sensible a las hormonas, una característica que permitía recurrir a un tratamiento considerado eficaz.

El diagnóstico se produjo luego de que Biden presentara síntomas urinarios crecientes y se detectara un nódulo prostático. A partir de entonces, el exmandatario comenzó un tratamiento para combatir la enfermedad.

Hunter Biden aseguró que la enfermedad de su padre avanzó y describió el cuadro como doloroso y debilitante. Foto: AP

El tratamiento que realiza el expresidente

En octubre de 2025, un portavoz de Biden informó que el expresidente se encontraba realizando tratamiento de radiación y terapia hormonal como parte de su abordaje contra el cáncer.

A pesar del diagnóstico y del tratamiento, Biden continuó participando de algunas actividades públicas. En junio asistió a la inauguración de la biblioteca presidencial de Barack Obama en Chicago, donde volvió a aparecer públicamente.

Biden fue vicepresidente de Obama entre 2009 y 2017, antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos en 2021.

La salud física y la agudeza mental del exmandatario fueron motivo de escrutinio durante sus años en la presidencia. REUTERS

La salud de Biden durante su carrera política

La condición física y la agudeza mental de Joe Biden fueron objeto de un fuerte escrutinio durante su presidencia, que se extendió entre 2021 y 2025.

El demócrata había llegado a la Casa Blanca tras las elecciones de 2020 y, en ese momento, se convirtió en la persona de mayor edad en ganar la presidencia de Estados Unidos.

Tras dejar el cargo, Biden continuó con algunas apariciones públicas y actividades vinculadas con su trayectoria política. Su situación médica, sin embargo, volvió a ocupar el centro de la atención luego de las declaraciones realizadas por su hijo sobre el avance de la enfermedad.

En paralelo, las memorias presidenciales de Biden tienen prevista su publicación para el 17 de noviembre, en una nueva etapa de su vida pública alejada de la Casa Blanca.