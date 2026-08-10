Temporal de nieve en la Cordillera: hay más de 3.000 camiones varados y continúan cerrados varios pasos fronterizos

El Cristo Redentor concentra unos 2.000 vehículos y permanece cerrado desde mediados de julio. Hay cortes en rutas de Mendoza y Neuquén.

El temporal de nieve mantiene cerrados varios pasos fronterizos entre Argentina y Chile y complica el transporte de cargas.

El temporal de nieve y viento blanco continúa afectando a la Cordillera, con rutas nacionales y pasos fronterizos cerrados por las condiciones meteorológicas. Más de 3.000 camiones permanecen varados en distintos puntos, mientras los pronósticos para este lunes anticipan temperaturas de hasta -13°C en la Alta Montaña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La situación se extiende desde hace varias semanas y mantiene interrumpida la circulación en corredores estratégicos para el transporte de cargas entre Argentina y Chile. En algunos pasos, el cierre se prolonga desde mediados de julio , lo que provoca una acumulación constante de vehículos en las zonas de espera.

El Paso Internacional Cristo Redentor , que conecta Villa Las Cuevas con Los Andes y constituye uno de los principales corredores terrestres de cargas entre ambos países, permanece cerrado desde mediados de julio debido a las condiciones climáticas.

El corte implica más de tres semanas consecutivas sin tránsito y dejó alrededor de 2.000 camiones acumulados en la zona de espera . A esto se suma el cierre total de la Ruta Nacional 7 en el tramo correspondiente al Túnel Internacional.

La interrupción prolongada genera un efecto acumulativo: cada día sin circulación suma nuevas unidades a las playas de espera, mientras los transportistas aguardan que las autoridades determinen cuándo existen condiciones seguras para retomar el viaje.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde mediados de julio y concentra alrededor de 2.000 camiones.

Para este lunes, el panorama meteorológico no anticipa una mejora inmediata. En la Alta Montaña se esperan temperaturas de hasta -13°C, mientras continúan las condiciones de nieve y viento que dificultan la circulación.

Qué pasos fronterizos permanecen cerrados

El Paso San Francisco, que une Las Grutas con Copiapó, también permanece cerrado, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional mediante el portal oficial de pasos internacionales.

En el sur de Mendoza, el Paso Pehuenche, que conecta Malargüe con Talca a través de una ruta asfaltada, presenta un corte total sobre la Ruta Nacional 145, entre Cajón Grande y el límite internacional. Las nevadas y el fuerte viento blanco fueron señalados como las causas del cierre por el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional.

Para este lunes, en esa zona se espera mal tiempo y precipitaciones débiles en la alta montaña, mientras que Malargüe tendrá una mínima de -3°C y una máxima de apenas 9°C en el llano provincial.

Las bajas temperaturas y el viento blanco dificultan la circulación en distintos corredores de la Cordillera. @Hechosanderecho

Neuquén también tiene rutas y pasos intransitables

En Neuquén, uno de los principales puntos afectados es el Paso Pino Hachado, que conecta Las Lajas con Liucura, en Chile. Allí, la Ruta Nacional 242 permanece totalmente cortada en el tramo de Aduana debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada.

El último reporte de Vialidad Nacional también advertía sobre viento blanco y presencia de animales sueltos. Ante las dificultades para circular, es obligatorio extremar las precauciones y contar con cadenas. Sin embargo, los últimos nueve kilómetros hasta el paso permanecen intransitables.

El director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, confirmó a LM Neuquén que el paso “permanecerá cerrado durante todo el día por acumulación de hielo y nieve”.

La situación provocó una importante acumulación de vehículos de carga. Según datos confirmados por Cruz a LM Neuquén, este domingo había 1.581 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia.

La mayor concentración se encuentra en Cutral Co y Plaza Huincul, con 460 camiones. Le siguen Las Lajas, con 304; Zapala, con 303; el Alto Valle, entre Arroyito y Senillosa, con 195; Neuquén capital, con 121; Añelo, con 30; y el Paso Cardenal Samoré, con otros 200.

El cierre también afecta al transporte de cargas

La prolongación de los cortes tiene impacto directo sobre el comercio internacional entre Argentina y Chile, especialmente porque la Ruta Nacional 7 y el corredor del Cristo Redentor concentran una parte importante del transporte terrestre de cargas.

El cierre de los corredores internacionales genera demoras y mayores costos para el transporte terrestre de cargas.

Representantes del sector empresario expresaron su preocupación por las pérdidas económicas derivadas del cierre prolongado. Cada jornada de espera implica nuevos gastos para los camiones y sus operadores, además de complicaciones para la logística y el traslado de mercadería.

Frente a las condiciones de nieve y hielo, Vialidad Nacional recuerda que es obligatorio consultar el estado de las rutas antes de viajar, llevar cadenas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico del Gobierno de Mendoza para el martes 11 anticipa cielo nublado en toda la franja oeste de la provincia y precipitaciones débiles en la alta montaña.

Las lluvias y nevadas se presentarían primero en el sector norte y luego avanzarían hacia el sur durante la tarde. Para Malargüe se prevé una mínima de -3°C, mientras que la máxima alcanzaría los 12°C en el llano provincial.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica. La posibilidad de comenzar a reducir la cantidad de camiones acumulados dependerá de cómo evolucione el tiempo y, principalmente, de la reapertura del Paso Pino Hachado, que este lunes permanece sin tránsito.