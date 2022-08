Se quejó por el precio del papel higiénico en un súper de La Plata: lo echaron

“Pregunté por qué venden el papel higiénico a mil pesos, y me dijeron que no tenían que explicarme nada. Además, no me dieron tickets por mis compras y me invitaron a que me vaya”, contó el cliente, sobre el comercio ubicado en 60 y 146 de La Plata.

En la foto que se difundió en las redes sociales se comprueba que, efectivamente, el papel higiénico se vende a nada menos que 1000 pesos.