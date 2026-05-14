La canasta básica registró en abril su menor suba en siete meses: una familia necesitó $1.469.767,89 para no ser pobre + Agregar ámbito en









La merma fue más pronunciada en la Canasta Básica Alimentaria, en un contexto en el cual hubo una mayor calma en los precios de la carne.

Las canasta alimentaria se desaceleró desde el 2,2% al 1,1% en abril. Mariano Fuchila

El costo de los canastas básicas se desaceleró en abril, en línea con el recorte en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La merma fue más importante en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en un contexto de mayor calma en los precios de la carne.

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Este jueves el INDEC informó que la CBA, que determina la línea de indigencia, cedió desde el 2,2% al 1,1% en el cuarto mes del año, la variación más acotada en ocho meses. De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos niños en edad de escuela primaria necesitó, según el organismo, un mínimo de $665.053,35 para no caer en la indigencia.

El instituto oficial de estadísticas públicas informó en esta misma jornada que la inflación general de abril fue del 2,6%, inferior al 3,4% de marzo. En particular, los alimentos subieron apenas 1,5%.

Los especialistas remarcaron que la desaceleración se dio como consecuencia de la mayor estabilidad en los cortes de carne y en la educación, luego del inicio de clases que suele traer un fuerte salto en los valores de este último rubro. Por el contrario, los aumentos en transporte y tarifas de electricidad impulsaron el IPC hacia arriba.

La canasta alimentaria se desaceleró fuerte, pero en 2026 trepó más que la CBT y que el IPC Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió 2,5%, mínimo en siete meses. En este caso, la merma mensual fue bastante inferior, ya que en marzo el alza había sido de 2,4%. Con estos números, una familia "tipo" requirió $1.469.767,89 para no ser considerada pobre.

Vale recordar que para la construcción de la canasta alimentaria el INDEC combina las necesidades nutritivas imprescindibles para la subsistencia de una persona con los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). Para determinar la CBT, se amplía la CBA utilizando un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. En lo que va del año, la CBT y el IPC treparon en la misma proporción (+12,3%). Con más énfasis, la CBA avanzó 12,8%.