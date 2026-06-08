La producción minera anotó su segundo avance mensual al hilo y tocó un nuevo récord

La producción de minerales e hidrocarburos anotó en abril su segundo avance mensual consecutivo y marcó un nuevo récord , consolidándose así como el principal motor del crecimiento de la actividad económica local. En términos interanuales también hubo importantes mejoras.

Este lunes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero creció 0,7% respecto de marzo . Como consecuencia, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo, que permiten comparar la dinámica histórica, alcanzaron sus máximos desde que comenzaron los registros, en 2017.

En comparación con abril de 2025, el índice saltó 9,5% . La extracción de petróleo , que representa la mayor parte del referencial, mostró un alza del 19,1% , la mayor desde julio del año pasado.

Según INDEC, durante el cuarto mes de 2026 se produjeron 4.215 miles de metros cúbicos de crudo. Como viene ocurriendo mes a mes, el segmento no convencional, concentrado en Vaca Muerta, volvió a ganar peso y concentró el 69,2% del total.

Por su parte, la extracción de gas aumentó 2,8% anual . Aquí la producción fue de 4.218 millones de metros cúbicos, de los cuales el 67,2% correspondió al "shale".

En cuanto a la minería, se destacó un ascenso del 15,8% en la división de oro y plata, la más alta desde enero de 2025. También fueron significativos las subas en arena para la construcción (+9,4%) y litio (+79%).

La producción de carbonato de litio alcanzó las 11.466 toneladas. Vale recordar que el récord histórico se logró en diciembre pasado, cuando la cifra rozó las 13.000 toneladas.

La energía y la minería, el nuevo motor del crecimiento

"En conjunto, el sector minero-energético sigue siendo el ancla de crecimiento de la economía argentina, y los datos de abril refuerzan el argumento de que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) llegó en el momento justo para potenciar una dinámica que ya venía mostrando músculo propio", señaló Iván Cachanosky, Economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

En la misma línea, Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, pronosticó que "las inversiones realizadas, y las que vendrán, continuarán generando mayores niveles de producción, consolidando a ambos sectores como pilares del crecimiento". "La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio y el avance de nuevos proyectos de inversión permiten anticipar que el sector seguirá aportando exportaciones, divisas y actividad durante los próximos meses", acotó.

Un reciente informe elaborado en conjunto por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que las exportaciones mineras podrían superar los u$s9.000 millones en 2026, lo cual representaría cerca de un 10% de las ventas totales de Argentina a otros países. Los envíos de oro y litio explican este escenario optimista, mientras se espera que en los próximos años el cobre se sume como otro mineral de potencial en el país.

El informe trabajo proyecta que la producción de litio crecerá 48% respecto de 2025. A diferencia del año pasado, donde la expansión provino exclusivamente por el efecto cantidades, este año también están acompañando los precios globales.