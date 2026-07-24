Nuevos aranceles de Donald Trump: qué cambia para las exportaciones argentinas, según AmCham + Agregar ámbito en









La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina destacó el trato preferencial que el gobierno norteamericano le dio al país sudamericano. Aseguró que el acuerdo comercial bilateral no corre riesgo.

Las exportaciones argentinas a EEUU pagarán un arancel del 10%, aunque habrá excepciones. Imagen creada con inteligencia artificial

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó el trato preferencial al país sudamericano en el nuevo esquema arancelario que estableció el presidente norteamericano, Donald Trump. Según su visión, es un reflejo de una relación bilateral fortalecida y es beneficioso para las exportaciones locales.

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"A partir de hoy, entra en vigencia la actualización de las medidas adoptadas por Estados Unidos en el marco de la Sección 301. En este contexto, Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable. Un avance que continúa fortaleciendo la relación comercial y amplía las oportunidades para las exportaciones argentinas", destacó la entidad.

¿Cómo queda Argentina frente al nuevo esquema arancelario de EE. UU.?



A partir de hoy, entra en vigencia la actualización de las medidas adoptadas por Estados Unidos en el marco de la Sección 301. En este contexto, Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más… — AmCham Argentina (@AmChamArgentina) July 24, 2026 Tras la nueva decisión del gobierno estadounidense en materia de comercio exterior, Argentina conservará la sobretasa del 10%, que es la más baja prevista en el nuevo esquema. Asimismo, AmCham aseveró que se implementará plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI) y que "1.675 posiciones arancelarias quedarán con arancel cero, mientras que otras 537 también accederán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR)".

EEUU impuso nuevos aranceles a 60 socios comerciales: ¿cuál fue la justificación y cómo será el trato para Argentina? A horas de que vencieran los gravámenes temporales del 10% que impuso la administración republicana, Trump decidió establecer nuevos recargos de entre 10% y 12,5% para 60 socios comerciales, que abarcan casi la totalidad de sus importaciones. "Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, en una clara referencia a los productos de países asiáticos, entre los que resalta China, principal competidor a nivel global.

El arancel del 10% afectará a aquellos países que "imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso, se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso". Argentina es uno de ellos, junto con Bangladesh, Camboya , Canadá , Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

En paralelo, Argentina gozará de exenciones para ciertos productos que, según la oficina comercial, permitirían alentar al país "a cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de trabajo forzoso o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de trabajo forzoso".