Se acentúa el desacople: sigue la fortaleza en el frente financiero, pero crece la debilidad en la economía real

"Un desacople" . Así definen desde la city los datos de esta semana, que indican que la economía real no logra recuperarse , con un consumo estancado , salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo y un sector industrial que aún muestra cifras negativas. Del otro lado, impulsada por el frente externo , la balanza comercial volvió a ser superavitaria en junio y Neuquén , de la mano de Vaca Muerta , salió a colocar deuda internacional.

En ese sentido, un informe muy comentado en la city describió, sintéticamente, la tercera semana de julio: la economía argentina sigue mostrando fortaleza en el frente financiero, pero mayor debilidad en la economía real .

Y es que esta semana se conoció el dato del EMAE de mayo , que mostró que la actividad económica encadenó su segunda caída mensual consecutiva . A su vez, los datos preliminares de junio demuestran que la mayoría de los indicadores están en rojo. "Parece difícil esperar que en el corto plazo el crecimiento de los sectores más pujantes, como minería, petróleo, gas y el agro, se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía" , aportaron desde LCG .

"En este contexto, será clave monitorear si la recuperación se efectúa en los demás sectores, especialmente en los ligados al mercado interno: la estabilidad del régimen cambiario y la evolución del TCR seguirán siendo relevantes para el desempeño de los transables, mientras que, para el resto de la economía, resultarán determinantes la trayectoria de las tasas reales y la disponibilidad de crédito para recomponer los ingresos reales y la demanda" , agregaron desde ACM .

Otro de los datos que fue en esa sintonía fue el Índice de Confianza del Consumidor , que bajó 4,8% en julio respecto del mes anterior , tras aumentos de 1,3% en mayo y 6,4% en junio , según difundió el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella . A su vez, el INDEC informó que las ventas en supermercados se incrementaron 0,9% en mayo respecto de abril , pero cayeron 0,7% interanual .

En ese marco, donde el consumo no despega, también es relevante analizar la situación del mercado laboral. "En el segundo trimestre esperábamos ver un rebote de los salarios privados registrados. Pero, luego del buen dato de abril (+1,4% real), mayo se estancó (-0,1% real) y junio iría en la misma línea. La inflación bajó, pero el cierre de las paritarias, por ahora, no apuntó tan fuerte a recuperar lo perdido desde fines del año pasado, sino, a lo sumo, a empatar en el mes a mes", destacaron desde una consultora muy seguida en la city,

La contracara de la economía real: el frente externo y financiero

En el frente externo, en tanto, se conoció esta semana que, en junio, la balanza comercial fue superavitaria en u$s2.194 millones, un saldo inferior al de mayo -que había sido récord-, pero ampliamente superior al de junio del año pasado. "Se acumula así en el primer semestre un superávit de u$s13.923 millones, muy por encima de los u$s2.762 millones del mismo período del año pasado, y en los últimos 12 meses uno de u$s22.482 millones", explicaron desde Grupo SBS.

Desde Banco Comafi resaltaron que se trata del "registro más alto para un mes de junio desde el inicio de la serie histórica en 1990". "El sector energético mantuvo su rol protagónico al aportar u$s612 millones (con exportaciones creciendo 31,0% interanual), evidenciando una notable resiliencia frente a la mayor exigencia estacional del invierno", ampliaron desde la entidad.

Hacia adelante, los mayores precios internacionales producto de la continuidad del conflicto en Medio Oriente mejoran aún más las perspectivas -ya de por sí positivas- del balance comercial, destacaron desde la City. Pese a esto, expertos del mercado advierten que la contribución adicional vía precios no alcanzaría para cubrir íntegramente la demanda de divisas proyectada para la segunda mitad del año.

Esta semana, además, las condiciones del mercado cambiario se mantuvieron estables durante los últimos días, mientras que los instrumentos de cobertura cambiaria sugieren que la participación del BCRA podría haberse detenido, revelaron desde Max Capital. El volumen operado en instrumentos dollar-linked se redujo significativamente desde el lunes 13 de julio, alcanzando un promedio móvil de cinco ruedas de u$s90 millones, el nivel más bajo desde el 15 de mayo.



Otra señal que reforzó la percepción positiva sobre el frente financiero fue la decisión de Moody's de elevar la calificación crediticia de la Argentina, desde Caa1 a B3, y mejorar las notas de 11 provincias y gobiernos locales. La agencia destacó el fortalecimiento del perfil macroeconómico y fiscal del país, mientras que la Ciudad de Buenos Aires recuperó la calificación B1 luego de 14 años. La mejora se suma al regreso de varias provincias al mercado internacional de deuda y consolida un escenario de mayor acceso al financiamiento.

"Más allá de los factores globales, las noticias muestran una señal de advertencia para las políticas de Milei: la confianza del consumidor perdió gran parte de la mejora observada el mes pasado", explicaron desde Max Capital. "Tanto la emisión de Neuquén como la mejora en los términos de intercambio muestran que las cuentas externas seguirán siendo sólidas en 2026, tal como hemos señalado en nuestro research, dejando a la reasignación estructural de recursos bajo la actual dinámica económica como el principal desafío para la reelección de Milei", concluyeron.