Goldman Sachs recortó la proyección de crecimiento de Argentina y puso la mira en las elecciones

El banco redujo del 3% al 2,7% su previsión para este año tras la desaceleración registrada en abril y mayo. Aunque respaldó el rumbo macroeconómico, advirtió que el Gobierno cuenta con un margen limitado para cometer errores.

Goldman Sachs redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y anticipó una posible contracción de la actividad durante el segundo trimestre. Además, señaló que el desempeño económico comenzará a ser evaluado por el mercado en función de las elecciones presidenciales de 2027.

La entidad recortó del 3% al 2,7% su estimación para este año luego de que los indicadores de abril y mayo quedaran por debajo de lo esperado. La revisión se produjo después de que el Producto Bruto Interno (PBI) avanzara un 0,7% desestacionalizado en los primeros tres meses.

Según el informe, esa mejora estuvo sostenida por el arrastre estadístico de fines de 2025 y por el desempeño de marzo, que compensó los datos más débiles de enero y febrero. Sin embargo, el impulso perdió fuerza durante los dos meses siguientes.

Pese al recorte, el banco consideró que la economía argentina todavía “se está expandiendo a un ritmo moderado” y mantuvo una evaluación favorable sobre algunos aspectos del programa económico.

En ese sentido, destacó el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y la mejora del saldo comercial. Según sus cálculos, el Banco Central compró cerca de u$s13.000 millones en lo que va del año y las reservas netas aumentaron alrededor de u$s6.600 millones.

El superávit comercial acumulado en 12 meses, en tanto, alcanzó el equivalente al 3,2% del PBI, con el sector energético como responsable de casi la mitad del resultado positivo.

Goldman Sachs también valoró el proceso de desinflación: tras el 1,9% registrado en junio, proyectó que la inflación continuará desacelerándose durante el segundo semestre y cerrará 2026 cerca del 29%.

El mercado comienza a mirar las elecciones de 2027

En su evaluación general, la entidad sostuvo que la Argentina continúa “en el camino correcto en términos de política macroeconómica”, aunque advirtió que persisten desafíos políticos y sociales.

El mercado sigue de cerca las posibilidades de reelección de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027. Presidencia

“El margen para el error es estrecho”, afirmó el banco, que anticipó una mayor atención de los inversores sobre las posibilidades de que Javier Milei consiga la reelección en octubre de 2027.

Para Goldman Sachs, una recuperación más firme de la actividad, la mejora de los salarios reales y la continuidad de la desinflación podrían fortalecer las perspectivas electorales del Presidente.

El riesgo país y las señales que mira el mercado

Pese a la mejora de la calificación de Moody’s, el riesgo país subió 4,3% en la semana y cerró en 437 puntos básicos, luego de alcanzar los 445 durante la rueda. Así, volvió a convertirse en el más alto de América Latina, sin contar a Venezuela.

El deterioro respondió en parte al contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, el aumento del petróleo y la incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. Sin embargo, los activos argentinos reaccionaron con mayor intensidad que los de otros mercados emergentes.

En el plano local, la city sigue de cerca la caída de la actividad, el retroceso de la confianza del consumidor y la debilidad de la inversión privada. A eso se suma el riesgo electoral de 2027, ante las dudas sobre la continuidad del programa económico y la voluntad de pago de una futura administración.

El mercado estima que el indicador podría mantenerse entre 425 y 500 puntos básicos en un escenario base. Una mejora del clima internacional y mayores avances legislativos permitirían llevarlo hacia la zona de 350 a 425 puntos, mientras que una caída por debajo de ese rango exigiría un escenario claramente más favorable.