Jubilaciones y pensiones ANSES: cronograma de agosto y montos a cobrar

Los haberes incorporan la actualización mensual por movilidad y mantienen el bono para quienes perciben ingresos más bajos.

ANSES confirmó el aumento por movilidad y el cronograma de pagos de agosto para jubilados y pensionados según la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES ya conocen el calendario de pagos correspondiente a agosto. El organismo oficializó las fechas de acreditación para cada grupo de beneficiarios y confirmó que los haberes llegarán con el aumento mensual por movilidad previsto por la normativa vigente.

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La actualización para agosto será del 1,89% , valor que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informado por el INDEC. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Como todos los meses, el calendario se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Las fechas difieren entre quienes cobran la jubilación mínima, quienes perciben haberes superiores y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Con la aplicación del incremento del 1,89% , la jubilación mínima pasa a ubicarse en aproximadamente $419.800 mensuales antes del bono extraordinario. Aquellos beneficiarios que reciben el refuerzo de $70.000 alcanzarán un ingreso total cercano a $489.800 durante agosto.

La actualización también alcanza al resto de las prestaciones previsionales administradas por ANSES , entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones superiores al haber mínimo.

El bono extraordinario, en cambio, sigue congelado en $70.000. Se paga de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima y de forma proporcional para quienes cobran un importe superior, hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno. Los beneficiarios de jubilaciones más altas no reciben el refuerzo adicional.

Los haberes se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Calendario SIPA: días de pago según la terminación de tu documento

Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para agosto:

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 15 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

En tanto, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Las fechas pueden consultarse desde la sección "Calendario de pagos" de la página oficial o ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en agosto

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros beneficiarios previsionales en cobrar durante agosto. El cronograma confirmado por ANSES quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Las Pensiones No Contributivas también recibirán el incremento del 1,89% correspondiente a la movilidad previsional y, en los casos alcanzados por la normativa vigente, el bono extraordinario de hasta $70.000.

Al igual que sucede con las jubilaciones, el pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria informada por el beneficiario y no requiere ninguna gestión adicional.