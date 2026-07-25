El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un sábado con neblina y máxima de 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por nuevas nevadas en el sur patagónico.
Continúa la alerta por nevadas: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país
El AMBA encara una máxima de 16 con neblina. El SMN indicó presencia de nieve a la altura de la cordillera.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó marcas entre los 11 y 16 grados para este sábado, con neblina durante la mañana y una jornada parcialmente nublada. El domingo la mínima será de 12 y la máxima de 18, con un día un poco más soleado.
Sigue el alerta por nevadas: las provincias afectadas
El organismo emitió alarma para Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro y parte de Chubut, con posibilidad de nieve a la altura cordillerana. Los máximos de acumulación estimada se ubican entre los 20 y 40 cm entre la alerta amarilla y naranja. Además, en las zonas más bajas, estas cifras pueden ser entre 10 y 30 cm.
Ranking de las ciudades más frías
- El Calafate (Santa Cruz): -9,4°C y humedad del 100%
- Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C y humedad del 92%
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -1,2°C y humedad del 79%
- Esquel (Chubut): 0°C y humedad del 92%
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0°C y humedad del 98%
- Chapelco (Neuquén): 0°C y humedad del 100%
- Río Gallegos (Santa Cruz): 0,9°C y humedad del 97%
- Malargüe (Mendoza): 1°C y humedad del 87%
- Salta (Salta): 2°C y humedad del 93%
- Trelew (Chubut): 2,8°C y humedad del 89%