Continúa la alerta por nevadas: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una máxima de 16 con neblina. El SMN indicó presencia de nieve a la altura de la cordillera.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un sábado con neblina y máxima de 16 grados .

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un sábado con neblina y máxima de 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por nuevas nevadas en el sur patagónico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó marcas entre los 11 y 16 grados para este sábado, con neblina durante la mañana y una jornada parcialmente nublada. El domingo la mínima será de 12 y la máxima de 18, con un día un poco más soleado.





Hacia la semana próxima se espera un clima con cielo nublado en su mayoría, mientras las marcas se ubicarán entre los 7 grados de mínima y 18 de máxima.

#PronosticodelTiempo

Sábado frío en el sur, templado en el norte , con intensas nevadas y alerta naranja en la cordillera central , y nieblas en el centro-este de Argentina .



¿Cómo terminará julio?



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/i6Wvniryvr — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 25, 2026 Sigue el alerta por nevadas: las provincias afectadas El organismo emitió alarma para Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro y parte de Chubut, con posibilidad de nieve a la altura cordillerana. Los máximos de acumulación estimada se ubican entre los 20 y 40 cm entre la alerta amarilla y naranja. Además, en las zonas más bajas, estas cifras pueden ser entre 10 y 30 cm.

Ranking de las ciudades más frías El Calafate (Santa Cruz): -9,4°C y humedad del 100%

-9,4°C y humedad del 100% Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C y humedad del 92%

-1,8°C y humedad del 92% Ushuaia (Tierra del Fuego): -1,2°C y humedad del 79%

-1,2°C y humedad del 79% Esquel (Chubut): 0°C y humedad del 92%

0°C y humedad del 92% San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0°C y humedad del 98%

0°C y humedad del 98% Chapelco (Neuquén): 0°C y humedad del 100%

0°C y humedad del 100% Río Gallegos (Santa Cruz): 0,9°C y humedad del 97%

0,9°C y humedad del 97% Malargüe (Mendoza): 1°C y humedad del 87%

1°C y humedad del 87% Salta (Salta): 2°C y humedad del 93%

2°C y humedad del 93% Trelew (Chubut): 2,8°C y humedad del 89%