La economía sorprendió a la baja: consultoras prevén una caída del PBI de hasta 1% en el segundo trimestre

El deterioro en sectores clave empuja la caída de la actividad económica en el segundo trimestre, tras una expansión del 0,7% en el primer trimestre. Los detalles, en la nota.

Retroceso: Analistas advierten que el PBI argentino habría caído entre 0,5% y 1% desestacionalizado en el segundo trimestre de 2026.

Según proyecciones de cinco firmas consultoras privadas, el PBI argentino habría registrado una retroceso desestacionalizado de entre el 0,5% y el 1% en el segundo trimestre de 2026 con respecto al primero.

Esta cifra contrapone las previsiones proyectadas a comienzos de julio por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a junio, donde los analistas estimaban una expansión desestacionalizada del 0,6% para dicho lapso.

El Producto Bruto Interno (PBI) viene de expandirse un 0,7% trimestral entre enero y marzo , marca que superó las previsiones del mercado. En términos interanuales, la economía creció 2,3% en el primer trimestre, según el Indec.

Las nuevas proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se difundirán este jueves 6 de agosto, en tanto que el Indec dará a conocer las cifras oficiales sobre la evolución del PBI correspondiente al segundo trimestre el próximo 17 de septiembre.

Entre las proyecciones del mercado que recopila la agencia Bloomberg, la consultora Invecq proyecta una contracción trimestral del 0,6% , cifra confirmada por el economista Santiago Bulat. Por su parte, Fernando Marull (FMyA) prevé un escenario más severo, estimando una baja desestacionalizada del 1% frente a los primeros tres meses del año, resentida principalmente por el deterioro en sectores clave que dinamizan la economía como la industria, la construcción y la actividad comercial.

Analistas advierten que el PBI argentino habría caído entre 0,5% y 1% desestacionalizado en el segundo trimestre de 2026.

En el extremo más optimista se encuentra la proyección de Salvador Vitelli (Romano Group), quien prevé un descenso trimestral del 0,5% desestacionalizado, aunque matizado por un incremento interanual del 1,5%. De acuerdo con sus proyecciones, el crecimiento promedio de los últimos cuatro trimestres en comparación con los cuatro anteriores alcanzaría un 2,34%.

La sorpresa en la caída de la actividad

Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, el PBI habría experimentado un descenso del 0,8% desestacionalizado en el segundo trimestre y habría crecido apenas 1% interanual, “una tasa muy baja”. Con esa dinámica, la actividad volvería a niveles similares a los del cuarto trimestre de 2025, parecidos a los del tercero y segundo del año pasado, sumó.

“La actividad económica en el segundo trimestre sorprendió a la baja”, señaló de esta manera el economista, anticipando el informe de actividad de Equilibra para junio y haciendo referencia a datos ya publicados de abril y mayo. El dato clave radica en que el crecimiento del primer semestre, de poco más de 1,5%, quedaría así lejos de la expansión del 3% que se esperaba en el REM para todo el año, agregó.

Sectores que no arrancan

El economista de Equilibra, Sigaut Gravina, remarcó que salvo por el agro, la minería y la energía, el resto de las actividades económicas carece de dinamismo. “Están estancados, algunos creciendo poquito, otros cayendo un poco, pero en promedio no hay crecimiento o, al menos, no es generalizado”, sostuvo Sigaut Gravina.

La construcción, uno de los sectores clave que mejor muestra el actual estado de "dos velocidades" de la economía argentina. Marin Construcciones SA

Ese cuadro, sumó, está detrás del problema del empleo: “El empleo privado formal de calidad se sigue destruyendo por goteo, y lo que se genera son nuevos puestos de trabajo, pero al final, monotributo o informalidad, con ingresos mucho menores de los que tenían aquellos puestos formales privados de calidad que se destruyen en el sector asalariado”, explicó.

Según la mirada del especialista de Equilibra, el escenario plantea un interrogante clave: cuáles son los factores que impiden una aceleración del crecimiento en Argentina y por qué motivo, exceptuando las actividades impulsadas por los recursos naturales y el marco del RIGI, el resto de los rubros no logra reactivarse.

Parte de la respuesta, señaló, es que “la demanda interna está frenada” y que los sectores transables que dependen del tipo de cambio, como la construcción, “claramente están siendo golpeados”.

Analistas señalan que “la demanda interna está frenada”. Mariano Fuchila

Segunda baja trimestral consecutiva

Por otra parte, la consultora EcoGo estimó una contracción del 0,6% desestacionalizado frente al primer trimestre. En términos interanuales, la consultora calculó una baja del 0,8% para el trimestre.

Desde la demanda, el trimestre se apoyó exclusivamente en las exportaciones, que crecieron 19,6% interanual y, en palabras del economista de la consultora, Honorio Zabaleta, “están volando”.

El economista de EcoGo indicó que “Se destaca mucho la caída del consumo y de la inversión (en el segundo trimestre), amortiguada por el crecimiento de las exportaciones y la caída de las importaciones”.

Sectores en baja: La contracción se atribuye al deterioro en industria, construcción y comercio, a pesar del crecimiento en agro, minería y energía.

En la comparación interanual, el economista marcó un contraste entre rubros: un buen año para el sector de bienes, que creció en torno al 3,2%, frente a un desempeño “malo para los servicios y bastante malo para lo que vendría a ser el rubro de impuestos a los productos”.

El empleo, otro protagonista en la foto de la economía

La contracción económica se da en simultáneo con un escenario laboral estancado. Los participantes del REM de junio estimaron la tasa de desocupación abierta del segundo trimestre en 7,7% de la Población Económicamente Activa, una suba de 0,1 punto porcentual respecto de la encuesta previa.

Esa cifra, de confirmarse, sería 0,1 punto porcentual menor a la registrada en los mismos tres meses de 2025.