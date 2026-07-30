El PBI de EEUU creció 1,5% en el segundo trimestre, menos de lo que esperaba el mercado

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4%, quedando por debajo de las estimaciones. Por otra parte, las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron menos de lo previsto, indicando estabilidad.

PBI de EEUU: El PBI creció 1,5% en el segundo trimestre, por debajo de lo esperado.

La economía de Estados Unidos creció 1,5% a tasa anual en el segundo trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado, según los datos oficiales publicados este jueves por el Departamento de Comercio. Cabe precisar que con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del PBI (Producto Interno Bruto) de 1.8% interanual, según el consenso de MarketWatch.

El comunicado oficial de la Oficina de Análisis Económico señala que "en comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PBI real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones , que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores".

La actividad aumentó 0,4% respecto al primer trimestre, con desaceleraciones en gasto público, inversión y exportaciones.

La economía estadounidense venía mostrando un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. En ese marco, resultaban vitales las inversiones del boom de la inteligencia artificial.

Sin embargo, el consumo se ha resentido tras años de precios elevados , agravados por los efectos de la guerra en Irán.

Las inversiones en inteligencia artificial venían siendo claves en el crecimiento económico de EEUU.

La inflación de junio mostró una desaceleración, a 3.7% en ritmo anualizado, según el índice PCE publicado también el jueves por el Departamento de Comercio. En mayo había sido de 4.1 por ciento.

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU, por debajo de lo previsto

Por otra parte, el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó menos de lo que se esperaba la semana pasada, lo cuál sugiere que la situación del mercado laboral se mantuvo estable.

De ese modo, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales subieron en 9.000 solicitudes, a una cifra desestacionalizada de 197.000, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas sondeados por Reuters habían pronosticado 200.000 pedidos.

Mercado Laboral: Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron menos de lo previsto, sugiriendo estabilidad.

Cabe precisar que este aumento contrarrestó de manera parcial el descenso de la semana anterior, que había situado las solicitudes en su nivel más bajo desde fines de 1969. Las solicitudes suelen ser volátiles en julio, cuando los empresas de automóviles suelen paralizar sus plantas para realizar el mantenimiento anual y la renovación de maquinaria.

Los economistas señalaron que el mercado laboral se mantuvo en una dinámica de "contratación lenta, despidos lentos". La tasa de desempleo bajó al 4,2% en junio desde el 4,3% de mayo, debido sobre todo a que algunas personas abandonaron la población activa.