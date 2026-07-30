El PBI de la zona euro creció 0,4% en segundo trimestre y superó las expectativas a pesar de la guerra en Medio Oriente

En la comparación interanual, el crecimiento también superó las previsiones con un alza del 1%, ante la turbulencia registrada en Irán. El impacto inflacionario, y el detalle de los principales países de la UE.

La economía de la zona euro creció un 0,4% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, superando las expectativas del mercado , según la primera estimación publicada este jueves por Eurostat.

Los analistas encuestados por Reuters proyectaban una suba del 0,2% intertrimestral. Además, la agencia había estimado una lectura del +0,5% interanual. De esta manera, en la comparación interanual, el crecimiento también superó las previsiones con un alza del 1%. Alemania, Francia, Italia y España también registraron crecimiento.

Los datos muestran la resiliencia de la economía y los mercados bursátiles ante la inestabilidad y la incertidumbre provocadas por el conflicto en Medio Oriente , aun cuando el aumento del crudo impulsó la inflación, perjudicó la economía de los hogares e hizo retroceder las inversiones.

Los indicadores recientes apuntan a una mayor mejora, incluso mientras los combates ensombrecen el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, según el Banco Central Europeo, aún no se han manifestado todas las consecuencias de la crisis energética inicial. Si bien mantuvo las tasas de interés sin cambios este mes, advirtió sobre los riesgos al alza de la inflación y a la baja del crecimiento. En ese contexto, ciertos miembros del organismo son partidarios de extender el incremento decidido en junio, mientras que los mercados ya prevén un nuevo ajuste para el mes de septiembre.

Según el Banco Central Europeo, aún no se han manifestado todas las consecuencias de la crisis energética inicial.

El impacto inflacionario

Durante julio, la inflación en España superó las estimaciones al escalar hasta el 3,8%, al tiempo que los reportes de distintas regiones en Alemania reflejaron una tendencia similar al alza. Se prevé que las cifras difundidas este viernes confirmen un leve repunte de la inflación en la zona euro, situándose en el 2,9%.

Asimismo, Peter Kazimir, titular del banco central de Eslovaquia, señaló esta semana la necesidad de que el BCE incremente los tipos de interés como mínimo en una ocasión adicional para contener el avance de los precios.

Impacto inflacionario: La inflación en España escaló al 3,8% y se prevé un repunte en la zona euro. Gentileza: El Confidencial

El detalle de los principales países

El incremento del 0,2% en la economía alemana durante el segundo trimestre representó un enfriamiento respecto al firme comienzo de año, dato que el jueves fue corregido positivamente alcanzando el 0,4%. A pesar de ello, el dinamismo económico ha mostrado una solidez mayor a la esperada, respaldado por una fuerte inversión en obra pública y gasto militar, junto con las buenas expectativas que generan las reformas en marcha.

Por su parte, la economía de Francia creció un 0,2% luego de haber registrado un retroceso imprevisto del 0,1% durante el primer trimestre. Según las cifras difundidas este jueves, el consumo de los hogares avanzó un 0,2% y la actividad comercial volvió a ganar dinamismo, aun cuando las inversiones acumularon un segundo trimestre seguido a la baja.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni se enfrenta a dificultades con las exigencias fiscales de la UE, mientras intenta proteger a los votantes de los peores efectos de la crisis antes de las elecciones del próximo año. Sin embargo, el crecimiento del 0,2% en el segundo trimestre ayudará a un país que, como segundo mayor consumidor de gas de la Unión Europea, está particularmente expuesto al aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto con Irán.

España, por su parte, volvió a superar a sus pares con una expansión del 0,7%, superior a las previsiones, impulsada por un consumo sólido, la recuperación del turismo y la llegada de fondos de la UE. Este crecimiento ha estado acompañado por el mejor desempeño del mercado laboral desde la crisis financiera mundial.