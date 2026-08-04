Donald Trump convierte sus publicaciones y anuncios en un negocio: Truth Social ya cobra por el acceso anticipado a sus mensajes

La plataforma del presidente estadounidense lanzó un servicio premium para inversores que permite recibir antes sus publicaciones con impacto en los mercados.

Truth Social se convirtió en una plataforma clave para los anuncios políticos y económicos de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Truth Social , la plataforma creada por Donald Trump tras su expulsión de Twitter en 2021, comenzó a ofrecer un servicio de pago que permite a firmas financieras acceder antes que el público general a las publicaciones más influyentes de la red. La iniciativa abrió un debate por el posible uso de información privilegiada y los beneficios económicos vinculados a la presidencia.

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Desde su regreso a la Casa Blanca en 2024, Trump utiliza Truth Social como una herramienta central para anunciar decisiones políticas , desde cambios en su política comercial hasta movimientos vinculados a conflictos internacionales como Irán, Ucrania o Gaza. Sus mensajes, publicados muchas veces sin intermediarios, demostraron tener capacidad para alterar mercados en cuestión de segundos.

El nuevo sistema, denominado Truth API , fue lanzado el 1 de agosto por Trump Media & Technology , la empresa matriz de la red social. La herramienta permitirá que determinados clientes accedan de manera anticipada a las publicaciones de las cuentas con mayor influencia dentro de la plataforma.

El servicio apunta principalmente a operadores de alta frecuencia , compañías que compran y venden activos financieros en cuestión de milisegundos y que pueden obtener grandes beneficios si reciben información antes que otros participantes del mercado.

En la presentación del proyecto, el director ejecutivo interino de Trump Media, Kevin McGurn , reconoció que "los mercados ya se mueven con las publicaciones de Truth Social", y aseguró que la compañía busca convertir esta actividad en una fuente de ingresos "significativa" dentro de una estrategia para "monetizar activos propios".

El nuevo servicio de Trump Media permitirá a inversores acceder antes a publicaciones con potencial impacto financiero.

Aunque la empresa no informó oficialmente qué cuentas tendrán acceso preferencial, Reuters señaló que podrían incluirse las diez cuentas más influyentes de la plataforma. Además de Trump, el listado podría abarcar a sus hijos Donald Jr. y Eric, funcionarios de su administración y figuras cercanas al movimiento MAGA.

Según fuentes citadas por la agencia, la compañía tendría previsto cobrar hasta u$s100.000 mensuales por cliente durante un período de tres años.

Los mensajes de Trump que ya movieron los mercados

Las publicaciones de Donald Trump en Truth Social adquirieron relevancia financiera por su capacidad para generar movimientos inmediatos en acciones, bonos y materias primas. Uno de los ejemplos más destacados ocurrió el 2 de abril del año pasado, cuando el presidente anunció nuevos aranceles generalizados durante el denominado “Día de la Liberación”: tras su mensaje, las acciones registraron una caída cercana al 5%, mientras activos considerados refugio, como el oro y los bonos del Tesoro, aumentaron su valor.

Pocos días después, luego de comunicar una suspensión temporal de esas tarifas, Trump publicó en mayúsculas que "es un gran momento para comprar". El mensaje coincidió con una recuperación de los mercados, que registraron una suba del 9,5%.

El impacto de sus publicaciones también se reflejó en el sector energético. Sus anuncios y cambios de postura sobre la guerra contra Irán provocaron variaciones rápidas en los precios internacionales del petróleo, debido a la incertidumbre sobre posibles nuevas medidas militares o diplomáticas.

La iniciativa abrió cuestionamientos sobre la relación entre los negocios privados de Trump y su rol presidencial. X

Además, los comentarios del mandatario sobre empresas específicas generaron reacciones en Wall Street. En abril, Trump mencionó a Palantir Technologies y citó incluso su símbolo bursátil, una referencia que impulsó las acciones de la compañía hasta alcanzar su mayor incremento en un año. Tiempo después ocurrió algo similar con Intel, luego de que el presidente destacara a la empresa.

Estos antecedentes son parte del argumento utilizado por críticos del nuevo servicio de Truth Social, quienes consideran que ofrecer acceso anticipado a los mensajes del presidente podría beneficiar a determinados inversores.

Un negocio para una empresa que busca recuperarse

Más allá de la discusión política, el lanzamiento también responde a las dificultades económicas de Trump Media, que busca nuevas fuentes de ingresos después de sufrir fuertes pérdidas financieras.

La compañía continúa registrando pérdidas por cientos de millones de dólares y tampoco logró consolidar sus planes de expansión en áreas como criptomonedas, servicios financieros y fusión nuclear.

Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, sus acciones cayeron más de un 70%. Si al menos tres de las seis firmas de trading de alta frecuencia más reconocidas contrataran el servicio por u$s100.000 mensuales, la empresa podría duplicar sus ingresos, que el año pasado alcanzaron los u$s3,7 millones.

Una posible investigación contra Trump

La posibilidad de una investigación dependerá en gran medida del escenario político posterior a las elecciones de medio término. Si los demócratas recuperan el control del Congreso, algunos legisladores ya anticiparon que buscarán avanzar sobre el caso.

La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, prometió: "Haremos que los responsables de esta corrupción manifiesta rindan cuentas ante el pueblo estadounidense".

Sin embargo, expertos legales señalan que actualmente no existe una prohibición directa que impida a Trump continuar con el proyecto. La normativa sobre conflictos de intereses del Gobierno estadounidense excluye al presidente y al vicepresidente de la restricción que alcanza a otros funcionarios.

Aun así, históricamente los mandatarios evitaron situaciones similares mediante la venta de acciones, la transferencia de activos o la creación de fideicomisos ciegos para impedir que sus decisiones públicas estuvieran relacionadas con sus negocios privados.

Trump rechazó adoptar esas medidas y sostiene que no existe contradicción entre ejercer la presidencia y aprovechar oportunidades económicas. Según declaraciones financieras divulgadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, su patrimonio aumentó alrededor de u$s1.400 millones durante el primer año de su segundo mandato.