La UE exige que EEUU cumpla con el acuerdo comercial tras la amenaza de Donald Trump a España + Agregar ámbito en









El portavoz de la Comisión Europea intentó poner paños fríos a las fuertes declaraciones de Trump a España, dónde calificó a Madrid de "socio terrible" en la OTAN e instó a cortar el diálogo. Los detalles, en la nota.

Unión Europea espera que Estados Unidos cumpla con el acuerdo comercial tras las declaraciones de Donald Trump. Unión Europea

La Unión Europea espera que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones del acuerdo comercial con la UE, afirmó el miércoles el portavoz de la Comisión Europea, posteriormente de que el presidente Donald Trump ordenara a su secretario del Tesoro que cortara las relaciones comerciales con España.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones realizadas en Ankara, la capital turca, Trump calificó a Madrid de "socio terrible" en la OTAN mientras arremetía contra los aliados por no apoyar el conflicto bélico contra Irán, y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que rompiera las relaciones comerciales con España.

Olof Gill, el portavoz de la Comisión Europea, señaló que "les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con EEUU. Esperamos que EEUU cumpla los compromisos adquiridos en virtud de dicha declaración conjunta, tal y como nosotros hemos cumplido los nuestros".

"La Comisión velará siempre por que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros estén plenamente protegidos. Seguiremos abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso para todos", añadió Olof Gill.

La amenaza de Trump a España Donald Trump amenazó de manera directa y clara a España por su negativa a aumentar la inversión en Defensa y por negar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón durante la guerra con Irán. "Es un aliado terrible", afirmó el presidente estadounidense, quien calificó al país de "caso perdido" y ordenó en plena conferencia de prensa cortar de inmediato todo vínculo comercial con España.

Trump expresó: "Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia... No hablé con España. España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Por cierto, me gustaría que lo redactaras, Scott", dijo Trump en alusión al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y continuó: "España es un aliado terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos". El presidente norteamericano fue aún más lejos: "Háganlo de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio. Son mala gente. Porque, como saben, todos los demás están pagando y trabajando, y España, especialmente España... Hay un par de países más, pero especialmente España. Lo dicen abiertamente, son hostiles". Y amenazó directamente al señalar que "ganan muchísimo dinero con nosotros, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer ningún negocio con ellos".