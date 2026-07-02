Marine Le Pen negó su postulación en 2027 si se le aprueba el uso de tobillera electrónica

La líder de extrema derecha enfrenta una causa por presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea (UE). Si vuelve a ser condenada, podría ser inhabilitada para ocupar cargos.

La líder está implicada en un caso de presunto uso indebido de fondos de la UE, lo que le limitaría postularse si cumple prisión domiciliaria.

La líder de la extrema derecha de Francia Marine Le Pen (57) afirmó que no se postulará a las elecciones presidenciales el próximo año si una corte de apelaciones de París le ordena llevar tobillera electrónica, luego de un presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea (UE) . Se espera que el tribunal emita su veredicto clave el martes próximo.

Le Pen recurrió un fallo de marzo de 2025 que la declaraba a ella y a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional , culpables de malversación de fondos del Parlamento Europeo para la contratación de asistentes entre 2004 y 2016 que, presuntamente, trabajaban para la formación en lugar de realizar tareas parlamentarias.

“ Si puedo ser candidata, seré candidata, siempre que pueda hacer campaña. Porque si se me permite ser candidata, pero, en la práctica, se me impide hacer campaña libremente, entonces entenderán que eso no sería posible”, manifestó Le Pen en una entrevista con la televisora LCI el miércoles por la noche.

Al ser preguntada específicamente sobre si una pulsera electrónica sería el principal obstáculo, respondió: “Bueno, por supuesto. No puedo depender de un juez para que me autorice a ir a celebrar un mitin de campaña... o a visitar un mercado”. En esa línea, negó las acusaciones de que estuviera al frente de un sistema fraudulento destinado a desviar fondos de la UE.

Francia celebrará la primera vuelta de sus próximas elecciones presidenciales el 18 de abril del próximo año, con una segunda vuelta prevista para el 2 de mayo. En marzo de 2025, un tribunal de París dictaminó que Le Pen estaba en el centro de “un sistema fraudulento” que su partido utilizó para desviar fondos de la Eurocámara por valor de 2,9 millones de euros (equivalente a u$s3,4 millones).

En marzo de 2025, un tribunal de París dictaminó que Le Pen estaba en el centro de “un sistema fraudulento”. Foto: Global Happening

A la líder se le impuso una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos electos y dos años de arresto domiciliario. “Si no puedo ser candidata, utilizaré todas las vías de apelación disponibles”, afirmó al respecto y podría acudir al Tribunal de Casación, que no juzga los hechos, sino que verifica si las cortes respetan la ley.



El Tribunal podría tardar unos seis meses en examinar el caso y emitir un veredicto. Si se le permite postularse, se considera que Le Pen es una de las principales aspirantes a suceder al centrista Emmanuel Macron como presidente. Si no, probablemente su puesto lo ocuparía su protegido, Jordan Bardella, de 30 años.

Preguntada por sus diferencias, Le Pen dijo que ella es la candidata natural de su sector tras tres intentos presidenciales previos. “Somos complementarios. Creo que tengo cierta experiencia, pero Jordan tiene un dinamismo absolutamente increíble; tiene la fuerza y la energía de su juventud”, apuntó.

¿Un Javier Milei francés? La derecha liberal busca al sucesor de Emmanuel Macron

A menos de un año de los comicios presidenciales en Francia, dirigentes de distintas corrientes de derecha comienzan a replicar partes del discurso liberal de Javier Milei, con promesas de recortar el gasto público, reducir el Estado y combatir la burocracia. En este escenario, la figura del jefe de Estado argentino comenzó a ganar espacio en el debate político. Aunque ningún dirigente replica por completo el fenómeno argentino, distintos actores incorporan parte de su discurso, su estética e incluso algunos de sus gestos más característicos.

Con Emmanuel Macron impedido de competir por un nuevo mandato, distintos espacios buscan posicionarse para la primera mitad de 2027. Entre ellos, asoma cabeza una corriente liberal - todavía minoritaria y fragmentada - que propone reducir el peso del Estado, bajar el gasto público y sanear las cuentas fiscales, base del discurso que catapultó a Milei al Sillón de Rivadavia.

Según explicó a AFP David Copello, profesor del Institut Catholique de París, el equivalente político del mileísmo en Francia "estaría más bien entre la extrema derecha que es claramente liberal en lo económico" que en la ultraderecha tradicional representada por Marine Le Pen.