Antes de Gmail, de las notificaciones en el celular y de las cuentas asociadas a casi todos los servicios digitales, hubo un correo electrónico que democratizó la comunicación, rompió el mercado y provocó el ingreso de millones de personas a Internet: Hotmail.
Hotmail cumplió 30 años: la revolución del email que democratizó la comunicación y desvinculó la casilla de la PC
Hotmail vio la luz el 4 de julio de 1994. Su idea revolucionaria sumó rápidamente adeptos, atrajo el interés de Microsoft y vio caer su imperio recién con el fortalecimiento de Gmail.
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El servicio de webmail debutó tres décadas atrás, el 4 de julio de 1996, con una propuesta que hoy parece natural, pero que en ese momento cambió para siempre la forma de usar el correo electrónico: acceder a la casilla desde cualquier computadora conectada a Internet, sin depender de un programa instalado ni de complejas configuraciones técnicas.
Hasta ese momento, la mayoría de los correos electrónicos funcionaban mediante clientes instalados en una computadora específica. De esta manera, para enviar o recibir mensajes los internautas tenían que configurar manualmente parámetros como los servidores POP y SMTP, usuario y contraseña. Además, había una limitación clara: los correos quedaban vinculados a ese equipo, por lo que acceder desde otra computadora implicaba volver a configurar la cuenta o utilizar sistemas mucho menos prácticos.
La irrupción de Hotmail
Hotmail rompió con ese modelo. Bastaba con abrir un navegador, ingresar el usuario y la contraseña para consultar la casilla desde cualquier lugar. En plena expansión de los cibercafés, las escuelas y las oficinas conectadas a Internet, el cambio fue una verdadera revolución para millones de usuarios.
La elección del 4 de julio como fecha de lanzamiento tampoco fue casual. Sus creadores quisieron asociar el servicio con la idea de "liberar" el correo electrónico de una computadora fija, en coincidencia con el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Incluso el nombre original, HoTMaiL, escondía un guiño al lenguaje HTML, sobre el que estaba construido el servicio para funcionar íntegramente desde una página web, un concepto todavía novedoso pocos años después del nacimiento de la World Wide Web.
El crecimiento fue meteórico. Apenas un año después de su lanzamiento, Hotmail ya reunía más de 8,5 millones de usuarios, mientras que en 2001 superó los 100 millones, consolidándose como el servicio de correo web más utilizado del mundo.
El inusitado éxito hizo que tan solo un año después del lanzamiento Microsoft, uno de los gigantes tecnológicos de ese entonces, comprara la compañía el 31 de diciembre de 1997 por una suma estimada en u$s400 millones. Así, el servicio fue integrado a la red MSN.
La competencia con Gmail y el nacimiento de Outlook
Hotmail fue, por varios años, el líder indiscutido del sector de email hasta la aparición de Gmail en 2004, irrupción que rompió por completo el mercado. Es que en ese entonces Google apareció con un diferencial para solucionar un problema que, hasta entonces, no era imaginado: el almacenamiento. Así, la empresa detrás del reconocido buscador ofreció 1 GB de almacenamiento gratuito para sus usuarios, una oferta muy por encima de los 2 MB que brindaba Hotmail y que, en principio, lo dejó relegado.
En este escenario más competitivo, Microsoft se vio obligado a reaccionar rápidamente elevando la capacidad de sus cuentas a 250 MB e incorporando nuevas funciones de seguridad, entre ellas un sistema gratuito de detección de virus en archivos adjuntos desarrollado junto a McAfee.
Años más tarde, en 2012, Microsoft presentó Outlook.com y comenzó la migración definitiva de Hotmail, proceso que concluyó en 2013. Desde entonces, el histórico servicio pasó a integrarse con herramientas como OneDrive, Skype y Office, aunque millones de usuarios todavía conservan sus direcciones @hotmail.com.
12 curiosidades de Hotmail, el correo que marcó una generación
- Fue creado por Sabeer Bhatia y Jack Smith, dos exempleados de Apple. Microsoft compró Hotmail el 31 de diciembre de 1997 y lo incorporó a MSN.
- Su nombre original, HoTMaiL, resaltaba las letras HTML, el lenguaje con el que estaba desarrollado.
- Creció gracias a una estrategia viral: cada correo enviado incluía una invitación para crear una cuenta en Hotmail.
- El proyecto nació con una inversión de u$s300.000 y Microsoft lo adquirió poco más de un año después por una cifra estimada en u$s400 millones.
- A fines de 1998 ya tenía 25 millones de cuentas y sumaba alrededor de 125.000 nuevos usuarios por día.
- En 1999 incorporó detección gratuita de virus en archivos adjuntos mediante McAfee VirusScan.
- Ese mismo año lanzó versiones en español, portugués e italiano para acelerar su expansión internacional.
- En 2001 superó los 100 millones de usuarios y más de la mitad lo utilizaba como correo principal.
- La llegada de Gmail en 2004 obligó a Microsoft a aumentar el almacenamiento gratuito de 2 MB a 250 MB.
- Aunque Hotmail pasó a llamarse Outlook.com, las cuentas @hotmail.com siguen funcionando con el mismo usuario y contraseña.