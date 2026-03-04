La Unión Europea busca reducir su dependencia de productos chinos con reglas para fortalecer el sector manufacturero + Seguir en









La Ley ‌de Aceleración Industrial aún no vio la luz, pero ya se conocieron algunos de los puntos claves de la campaña europea.

De qué se trata el proyecto que presentará la Comisión Europea. Cortesía de la Unión Europea

Con motivo de la campaña para descarbonizar y evitar la dependencia de los productos chinos baratos, la Comisión Europea define este miércoles su hoja de ruta para impulsar la competitividad del sector manufacturero de la Unión Europea (UE).

Bajo ese marco se debate la Ley ‌de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), que establecerá requisitos de bajas emisiones de carbono y "Made in Europe" ("Fabricado en Europa") para la contratación pública o las subvenciones para la fabricación de aluminio, cemento y acero, y tecnologías como las turbinas eólicas o los vehículos eléctricos, según pudo constatar Reuters.

El objetivo del proyecto es garantizar que, para 2035, la industria manufacturera represente el 20% de la producción nacional de la UE, frente al 14% actual. El Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE negociarán el texto definitivo luego de que lo presente la comisión, y probablemente hayan más cambios.

Comisión Europea.JPG El apoyo y la crítica Los defensores del proyecto argumentan que la UE debería contar con normas sobre contenido local y definir requisitos similares al de sus competidores, como Estados Unidos, China, Brasil e India, para cubrir el enorme déficit de inversión. Bas Eickhout, copresidente del Partido Verde Europeo, dijo: "Tenemos que presentar una alternativa a la agenda de Trump, que apuesta claramente por una economía basada en los combustibles fósiles". Mientras tanto, la crítica cree que la ley espantará a los socios comerciales.

Uno de los puntos clave reside en qué países se aplicará el concepto "Made in Europe". Francia considera que podría limitarse a los 27 miembros de la UE y a los miembros del ‌mercado único de la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Algunos países de la UE abogan por una gama más amplia de países, incluido Reino Unido.

Los borradores incluirían a los 21 países mayoritariamente desarrollados con los que la UE tiene compromisos en materia de contratación pública. La ley también prevé una participación suficiente de las empresas de la UE en inversiones extranjeras. La Comisión ya retrasó la propuesta en varias ocasiones debido a desacuerdos sobre su contenido, e incluso se introdujeron cambios esta misma semana. "Estamos muy decepcionados porque la demanda que esperábamos está lejos de ser significativa", dijo sobre la reducción de propuestas por parte de Bruselas Laurent Donceel, director de la asociación industrial Hydrogen Europe. Entre ellas se incluye la cuota de acero con bajas emisiones de carbono que las empresas tendrían que producir para poder optar a las subvenciones, que se redujo al 25% desde ‌el 70% inicial.