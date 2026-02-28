Las reacciones del mundo al ataque de EEUU e Israel sobre Irán

Voces diplomáticas y de jefes de Estado de China, Rusia, Francia y la Unión Europea, entre otros, denunciaron el ataque y llaman a la paz para evitar catástrofes.

Varios países denunciaron que el ataque de EEUU en conjunto con Israel tiene un "impacto significativo" para Medio Oriente.

EEUU e Israel iniciaron este sábado una serie de ataques sobre diversos puntos de Irán bajo el objetivo de derrocar al régimen ayatolá, liderado por Alí Jamenei . La ofensiva, que pone en dudas el futuro del mercado del petróleo , generó varias repercusiones entre las principales voces diplomáticas y jefes de Estado.

La ofensiva se dio tras semanas de amenazas de intervención militar sobre el territorio y, luego de iniciados los ataques, Teherán respondió con misiles y drones, mientras diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

La agencia Reuters informó que entre los muertos hay comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos . Entre las bajas civiles, que ya llegaron a 70, hay estudiantes de una escuela en la región en Minab, además de otras víctimas en Jask.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia después de los ataques, tras una solicitud de las misiones permanentes de Francia, Bahréin, China, Rusia y Colombia , según un comunicado de la misión permanente de Rusia ante la ONU.

La sesión, que comenzará a las 16.00 hora local (21.00 GMT), abordará “la situación en Oriente Medio”, indicó la ONU. En paralelo, la organización indicó en X que “el uso de la fuerza contra Irán y la posterior represalia de Irán en toda la región socavan la paz y la seguridad internacionales”.

"El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de Irán en toda la región socavan la paz y la seguridad internacionales".@antonioguterres condena la escalada militar en Oriente Medio.



— Naciones Unidas (@ONU_es) February 28, 2026

Repercusiones mundiales tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán

La presidenta de la Unión Europea Ursula von der Leyen calificó los ataques de “sumamente preocupantes” e instaron a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y respetar plenamente el derecho internacional” en publicaciones separadas en X.

Además, adelantó que convocará "una reunión especial de la Escuela de Seguridad" y recalcó que es de suma importancia "que no se produzca una mayor escalada de los ataques injustificados de Irán contra sus socios en la región".

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “el estallido de la guerra" entre los tres países "tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”. "La escalada en curso es peligrosa para todos. Debe cesar”, insistió el mandatario e instó a Irán a “participar de buena fe en las negociaciones para poner fin a sus programas nucleares y balísticos".

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

Al francés lo siguió el presidente de España, Pedro Sánchez, quien declaró que su país “rechaza la acción militar unilateral" hacia Irán y señaló que "constituye una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”. Añadió que España también “rechaza las acciones del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria”, y añadió: “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Medio Oriente”.

El diplomático de Rusia Mijaíl Ulianov declaró que esta "nueva agresión contra Irán conlleva el peligro de un deterioro y una desestabilización significativos en Medio Oriente”. En esa línea, su Ministerio de Exteriores denunció que estos ataques son parte de una "peligrosa aventura" que amenaza a la región con una "catástrofe".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón afirmó que la “situación en Medio Oriente tiene un impacto significativo" y añadió que el gobierno “sigue de cerca los acontecimientos con gran preocupación”.

— Mark Carney (@MarkJCarney) February 28, 2026

La cartera de Exteriores de Ucrania declaró en X que “el régimen de Teherán tuvo todas las oportunidades para evitar un escenario violento”, y deseó desde su "postura inquebrantable" que haya "seguridad, prosperidad y libertad al pueblo iraní, así como estabilidad para Medio Oriente”.

Por último, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que su país “apoya las acciones de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, y añadió que “Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Medio Oriente”.

Bombardeo de EEUU e Israel a Irán: qué puede pasar con los mercados de petróleo

La decisión del presidente Donald Trump de ordenar un ataque contra Irán introduce un factor de riesgo adicional sobre una porción sensible del abastecimiento global de petróleo, en un mercado que ya venía operando con elevada volatilidad. Más allá del impacto político y militar, el foco de los inversores se posa sobre el tablero energético. La República Islámica produce cerca de 3,3 millones de barriles diarios, volumen que equivale al 3% de la producción mundial y que la posiciona como el tercer mayor productor dentro de la OPEP.

El peso específico de Irán en el sistema energético internacional excede su nivel de extracción: la clave está en la geografía. Irán controla una de las márgenes del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa en el planeta. Por esa vía transita petróleo proveniente de actores centrales como Arabia Saudita e Irak, lo que convierte cualquier escalada en la zona en un evento con potencial efecto dominó sobre precios, fletes y expectativas de suministro.