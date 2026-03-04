La segunda temporada de la serie "El Caballero de los Siete Reinos" confirmó los primeros nombres de su elenco + Seguir en









La noticia llega poco más de una semana después del final de la primera temporada en HBO y HBO Max de la precuela de Game of Thrones.

Dunk y Egg tendran nuevas aventuras.

Tras el éxito de su primera parte en HBO y HBO Max, El Caballero de los Siete Reinos está ampliando su elenco para la segunda temporada.

Lucy Boynton (“A Cruel Love: The Ruth Ellis Story”, “Bohemian Rhapsody”), Babou Ceesay (“Alien: Earth”, “Damilola, Our Loved Boy”) y Peter Mullan (“Ozark”, “I Swear”) se han unido a la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones.

El Caballero de los Siete Reinos se renovó para la segunda temporada en noviembre de 2025, antes del estreno de la serie. La segunda temporada seguirá la historia del segundo libro de Dunk & Egg, "La Espada Leal". Boynton interpretará a Lady Rohanne, mientras que Ceesay interpretará a Ser Bennis. Mullan interpretará a Ser Eustace Osgrey.

image Babou Ceesay, Lucy Boyton y Peter Mullan se unen a El Caballero de los Siete Reinos. De qué trata El Caballero de los Siete Reinos El Caballero de los Siete Reinos está protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan “Dunk” el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg. La serie se ambienta aproximadamente 100 años antes de los eventos de la serie principal. Está basada en las novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg” de George R. R. Martin.

La serie recibió una gran aclamación de la crítica en su debut, con una primera temporada con un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes. Tanto Claffey como Ansell recibieron elogios por sus actuaciones, mientras que los fans de "Juego de Tronos" también disfrutaron de las tramas más íntimas, la duración de los episodios más cortos y su temporada más corta de seis episodios.

Martin cocreó la serie con Ira Parker, y ambos son productores ejecutivos. Parker también es el showrunner. Otros productores ejecutivos son Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis.