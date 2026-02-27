Emmanuel Macron recibió como "una mala sorpresa" la aplicación parcial del acuerdo UE-Mercosur

Bruselas activó la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur tras la ratificación de Argentina y Uruguay, medida que no agradó al mandatario francés, que cuestionó y acusó a la Comisión Europea de avanzar sin el aval del Parlamento.

El presidente francés calificó la medida como “una mala sorpresa” y advirtió que defenderá con firmeza las condiciones negociadas para proteger a los productores europeos.

La Unión Europea (UE) puso en marcha este viernes la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur , tras la ratificación de la Argentina y Uruguay . Para Francia, el movimiento cayó como un baldazo de agua fría. “ Es una sorpresa, y una mala ”, lanzó Emmanuel Macron en un duro comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen sostuvo que el consenso le da a Europa la ventaja de "ser pionera" y, si bien restan algunas aprobaciones internas de la UE, ya se pueden reducir aranceles y otros aspectos comerciales.

Por su parte, el mandatario de Francia sostuvo que la Comisión avanzó de manera unilateral con la aplicación provisoria del entendimiento con el Mercosur, pese a que el Parlamento Europeo aún no lo votó.

En una declaración conjunta con el primer ministro esloveno, Robert Golob, Macron aseguró que hará valer cada punto acordado en las negociaciones de los últimos meses. Advirtió que Francia será estricta en el cumplimiento de las condiciones pactadas, en especial en materia de estándares productivos.

“ Europa ha endurecido significativamente sus normas para nuestros productores en los últimos años ”, recordó, y dejó en claro que no respaldará un esquema que flexibilice las importaciones mientras mantiene exigencias severas para lo que se produce dentro del bloque. A su juicio, el acuerdo resulta incoherente , en ese sentido, para los consumidores europeos y atentaría contra la soberanía del continente.

La Unión Europea aplicará parcialmente el acuerdo con el Mercosur

La medida provisoria del consenso fue "para asegurarse de obtener la ventaja" de que Europa sea "pionera", sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en cita a Reuters. En los casos de acuerdos de libre comercio, la EU normalmente espera la aprobación de parte de sus gobiernos y el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el mes pasado, los legisladores de la UE votaron a favor de impugnar el acuerdo ante el Tribunal Supremo del bloque, lo que podría retrasar su plena implementación dos años.

Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.



When they are ready, we are ready ↓ https://t.co/pJlaknyXDk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

La Argentina y Uruguay ratificaron el sello en las últimas horas y resta la revalidación de Brasil y Paraguay. No obstante, el acuerdo podrá comenzar a aplicarse: "Ya lo he dicho antes: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos", sostuvo Von der Leyen en una breve declaración y agregó que "sobre esta base, la Comisión procederá ahora con la aplicación provisional".