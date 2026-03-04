Cómo armar un portafolio de inversiones "todoterreno" para sobrevivir al shock de la guerra en Medio Oriente

Un portafolio de inversiones de esta clase debe incluir tanto títulos de renta fija como otros activos estables.

Los expertos recomiendas tener una cartera de inversiones integrada tanto por bonos como acciones.

El conflicto bélico en Medio Oriente parece estar lejos de terminar, lo que genera volatilidad en prácticamente todos los activos financieros del mundo. Ante la situación, la pregunta clave es cómo armar un portafolio de inversiones "todoterreno" para sobrevivir a la crisis.

La guerra en Medio Oriente se intensificó cuando EEUU e Israel llevaron a cabo una ofensiva militar coordinada contra Irán, incluyendo ataques aéreos que alcanzaron objetivos estratégicos en Teherán. Esa operación, denominada por algunos analistas como una de las más intensas en la región en décadas , desencadenó una escalada de violencia con efectos directos sobre la seguridad regional y la economía global.

Irán respondió con una serie de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en estados del Golfo, mientras sus fuerzas aliadas, incluido Hezbollah en Líbano, intensificaron sus acciones contra objetivos israelíes. La República Islámica también anunció que tiene “control completo” del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el petróleo mundial, aunque las fuerzas estadounidenses negaron esa afirmación y responden con operaciones navales y aéreas.

Las cifras de víctimas superan ampliamente los cientos de muertos en varios países , y la violencia provocó interrupciones en rutas comerciales, despliegues militares adicionales y llamados internacionales a proteger civiles y respetar el derecho humanitario.

En este marco, los especialistas en inversiones aconsejaron preparar o mantener un portafolio que resista los vaivenes geopolíticos capaces de impactar negativamente en acciones, bonos y materias primas .

La clave se encuentra, en el caso de ser un inversor conservador, en volcar gran parte del capital en renta fija de alta calidad crediticia.

"Las carteras conservadoras en general tienen todo renta fija... En este momento, el fly to quality te beneficia, así como también tener renta fija corporativa americana o europea", indicó el asesor financiero Fernando Villar, haciendo referencia a la tendencia del mercado de migrar de activos riesgosos hacia activos más seguros, como los bonos.

"Fuera de eso, el que ya es un poco más moderado, que tenga algunas acciones, seguramente tenga acciones defensivas. Con lo cual, un XLP de Consumer Staples, que tenga Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever o cualquier empresa de consumo masivo americano, en general no debería tener grandes variaciones de precio, con lo que soporta perfectamente las volatilidades de este mercado", añadió.

La guerra en Medio Oriente y las nuevas oportunidades de inversión

Por su parte, Maximiliano Donzelli, líder de Estrategias y Trading en IOL, indicó que resulta interesante apostar por acciones energéticas, como ExxonMobil, Chevron, Vista Energy o directamente el ETF XLE que nuclea a todas.

"La amenaza más tangible para la economía global en este momento es el bloqueo anunciado por Irán en el estrecho de Ormuz. Este paso es la arteria más vital del comercio petrolero mundial; un cierre total o una interrupción severa pone en riesgo el tránsito de más de 20 millones de barriles diarios", mencionó.

Asimismo, el economista y asesor patrimonial Ernesto Revello señaló que el oro también se consagra como una de las inversiones más efectivas para incluir en un portafolio "todoterreno".

"Hay factores microeconómicos, macroeconómicos, geopolíticos, culturales y geológicos que impulsan el precio de este activo considerado el único dinero real que existe", agregó. Por estos motivos, el metal dorado ya acumula una revalorización del 78% en el último año.