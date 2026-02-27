La Unión Europea aplicará parcialmente el acuerdo con el Mercosur

Lo confirmó la Comisión Europea "para asegurarse la ventaja" de que Europea sea "pionera" en este acuerdo. Si bien resta la aprobación de la asamblea de la UE, ya se pueden aplicar reducciones arancelarias.

La aplicación provisoria fue confirmada por la Comisión Europea y sostuvieron que el consenso fue "para asegurarse la ventaja de ser pionera".

La Unión Europea (UE) puso en marcha este viernes la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur , tras la ratificación de la Argentina y Uruguay . La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen sostuvo que el consenso le da a Europa la ventaja de "ser pionera" y, si bien restan algunas aprobaciones internas de la UE, ya se pueden reducir aranceles y otros aspectos comerciales.

La Argentina y Uruguay ratificarob el sello en las últimas horas y resta la revalidación de Brasil y Paraguay. No obstante, el acuerdo podrá comenzar a aplicarse: "Ya lo he dicho antes: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos", sostuvo Von der Leyen en una breve declaración y agregó que "sobre esta base, la Comisión procederá ahora con la aplicación provisional".

La aplicación provisoria del consenso fue "para asegurarse de obtener la ventaja" de que Europea sea "pionera", sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en cita a Reuters. En los casos de acuerdos de libre comercio, la EU normalmente espera la aprobación de parte de sus gobiernos y el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el mes pasado, los legisladores de la UE votaron a favor de impugnar el acuerdo ante el Tribunal Supremo del bloque , lo que podría retrasar su plena implementación dos años.

En última instancia, todavía será necesaria la aprobación de la asamblea de la UE para el pacto comercial, pero la UE y el Mercosur pueden comenzar a reducir aranceles y aplicar otros aspectos comerciales del acuerdo antes de esa fecha.

El acuerdo con la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, concluido en enero después de unos 25 años de negociaciones, podría eliminar cerca de u$s4.700 millones de aranceles a las exportaciones de bienes de la UE, lo que lo convierte en el mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque en términos de potenciales reducciones arancelarias.

Alemania y otros países a favor del consenso afirman que la medida es esencial para compensar la pérdida de negocio debido a los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China para el suministro de minerales esenciales.

Los opositores, encabezados por Francia —el mayor productor agrícola de la UE—, afirman que el acuerdo incrementará drásticamente las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral a precios bajos, perjudicando a los agricultores nacionales, que han protestado repetidamente .

El Gobierno ya promulgó y publicó en el Boletín oficial el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Gobierno promulgó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y publicó el texto en el Boletín oficial, luego de que el Senado aprobara el tratado. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de la región en proclamar la ley.

Así lo confirmó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. "Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea", señaló el ministro.

"La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje. El objetivo de la administración libertaria es que las condiciones del tratado se apliquen lo más rápido posible en el comercio entre ambos bloques regionales.