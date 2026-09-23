El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una reducción en las cuotas del impuesto a las Patentes para los autos radicados en la Capital Federal. La medida estará incluida en el Proyecto de Presupuesto que ingresará a la Legislatura el próximo 30 de octubre y busca garantizar que durante 2027 ningún dueño pague más de lo que abonó este año.
Las 3 claves de la baja de Impuesto a las Patentes en CABA
El Gobierno porteño incluirá en el Presupuesto 2027 una reestructuración del tributo automotor con rebajas directas, congelamiento de cuotas y exenciones por antigüedad.
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Este beneficio abarcará a más de 1,6 millones de vehículos y se financiará con el recorte de gastos que el Gobierno de la Ciudad realiza desde diciembre de 2023. Entre los principales cambios se destacan la reducción del 15% el personal administrativo, la eliminación de 359 cargos de directores, el cierre de fondos sin uso y la supresión de irregularidades en comedores comunitarios, lo que permitió ahorrar $16.000 millones al año.
Patentes en CABA: las tres modificaciones claves
La reforma del impuesto bajará el porcentaje que se cobra sobre el valor del auto y dividirá a los vehículos de la Capital Federal en tres grandes grupos según el impacto en la facturación bimestral:
- Baja directa de la cuota: el 50% de los autos de la Ciudad (824.000 vehículos) pagará un monto menor al registrado durante el año en curso
- Congelamiento de la tarifa: el 40% del padrón (654.000 vehículos) pagará exactamente el mismo monto que en 2026, sin ningún aumento
- Exención total por antigüedad: el 10% restante (152.000 vehículos) dejará de abonar el impuesto, ya que la exención por años de antigüedad ahora sumará a los autos que tengan entre 20 y 25 años
Las rebajas se reflejarán de forma directa en las boletas según el año y modelo del auto. Por ejemplo, un Renault Kwid 2025 reducirá su cuota bimestral de $134.300 a $72.000 (46% de rebaja), un Peugeot 208 modelo 2023 pasará de $136.500 a $87.800 (35% menos) y un Fiat Cronos modelo 2020 bajará de $110.900 a $56.800 (49% de ahorro).
En tanto, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá su tarifa congelada en $17.600 y un Chevrolet Corsa modelo 2006 quedará 100% exento por cumplir más de 20 años.
Esquema para vehículos sustentables
Para los autos ecológicos y de nuevas tecnologías, la Ciudad mantendrá los beneficios impositivos para fomentar su uso. Los vehículos 100% eléctricos no pagarán patente de forma permanente.
Por otro lado, los automóviles con motorización híbrida conservarán el beneficio de costo cero durante sus primeros dos años de uso. A partir del tercer año, estas unidades ingresarán en un esquema de cobro progresivo hasta alcanzar la cuota completa recién al sexto año de antigüedad.