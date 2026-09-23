Las 3 claves de la baja de Impuesto a las Patentes en CABA + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño incluirá en el Presupuesto 2027 una reestructuración del tributo automotor con rebajas directas, congelamiento de cuotas y exenciones por antigüedad.

Por el recorte de gastos en la estructura del Estado, la Ciudad aplicará un descuento histórico en el pago de las patentes.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una reducción en las cuotas del impuesto a las Patentes para los autos radicados en la Capital Federal. La medida estará incluida en el Proyecto de Presupuesto que ingresará a la Legislatura el próximo 30 de octubre y busca garantizar que durante 2027 ningún dueño pague más de lo que abonó este año.

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Este beneficio abarcará a más de 1,6 millones de vehículos y se financiará con el recorte de gastos que el Gobierno de la Ciudad realiza desde diciembre de 2023. Entre los principales cambios se destacan la reducción del 15% el personal administrativo, la eliminación de 359 cargos de directores, el cierre de fondos sin uso y la supresión de irregularidades en comedores comunitarios, lo que permitió ahorrar $16.000 millones al año.

Patentes en CABA: las tres modificaciones claves La reforma del impuesto bajará el porcentaje que se cobra sobre el valor del auto y dividirá a los vehículos de la Capital Federal en tres grandes grupos según el impacto en la facturación bimestral:

Baja directa de la cuota : el 50% de los autos de la Ciudad (824.000 vehículos) pagará un monto menor al registrado durante el año en curso

: el 50% de los autos de la Ciudad (824.000 vehículos) pagará un monto menor al registrado durante el año en curso Congelamiento de la tarifa : el 40% del padrón (654.000 vehículos) pagará exactamente el mismo monto que en 2026, sin ningún aumento

: el 40% del padrón (654.000 vehículos) pagará exactamente el mismo monto que en 2026, sin ningún aumento Exención total por antigüedad: el 10% restante (152.000 vehículos) dejará de abonar el impuesto, ya que la exención por años de antigüedad ahora sumará a los autos que tengan entre 20 y 25 años Las rebajas se reflejarán de forma directa en las boletas según el año y modelo del auto. Por ejemplo, un Renault Kwid 2025 reducirá su cuota bimestral de $134.300 a $72.000 (46% de rebaja), un Peugeot 208 modelo 2023 pasará de $136.500 a $87.800 (35% menos) y un Fiat Cronos modelo 2020 bajará de $110.900 a $56.800 (49% de ahorro).

En tanto, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá su tarifa congelada en $17.600 y un Chevrolet Corsa modelo 2006 quedará 100% exento por cumplir más de 20 años.

Esquema para vehículos sustentables Para los autos ecológicos y de nuevas tecnologías, la Ciudad mantendrá los beneficios impositivos para fomentar su uso. Los vehículos 100% eléctricos no pagarán patente de forma permanente. Por otro lado, los automóviles con motorización híbrida conservarán el beneficio de costo cero durante sus primeros dos años de uso. A partir del tercer año, estas unidades ingresarán en un esquema de cobro progresivo hasta alcanzar la cuota completa recién al sexto año de antigüedad.