Multas en CABA: la lista actualizada con los nuevos valores de las infracciones

Las multas de tránsito en CABA aumentaron en septiembre y algunas infracciones ya superan los $4 millones.

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se actualizaron en septiembre y algunas sanciones ya alcanzan cifras millonarias.

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a aumentar en septiembre de 2026 a partir de la actualización de la Unidad Fija (UF) , el parámetro utilizado para calcular el valor de las sanciones. El nuevo esquema impacta tanto en las infracciones más frecuentes como en las faltas consideradas graves.

Con el nuevo valor, algunas multas habituales superan los $200.000 , mientras que las sanciones más severas vinculadas con el exceso de velocidad pueden acercarse a los $4,7 millones . Por eso, conocer los importes vigentes resulta clave para los conductores que circulan por la Ciudad.

El valor de las multas porteñas surge de multiplicar la cantidad de Unidades Fijas asignadas a cada infracción por el valor vigente de esa unidad. En septiembre de 2026, la UF pasó de $949,99 a $1.173,08 , según los valores difundidos tras la actualización.

La modificación representa un aumento de alrededor del 23,5% respecto del valor anterior y repercute directamente sobre todas las sanciones expresadas en UF. De esta manera, una misma infracción puede representar un monto considerablemente mayor después de la actualización.

La Unidad Fija funciona como referencia para evitar que los importes queden congelados en pesos. En CABA, su actualización está vinculada al precio de los combustibles y se modifica de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa porteña.

Las multas más caras que pueden superar los $4 millones

Una de las sanciones más elevadas corresponde al exceso extremo de velocidad. Con el nuevo valor de la UF, la multa puede llegar hasta $4.692.320 cuando se alcanza el máximo de 4.000 unidades fijas.

También existen sanciones importantes para quienes cruzan un semáforo en rojo. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el importe puede ubicarse entre $351.924 y $1.759.620, de acuerdo con la cantidad de unidades fijas aplicable.

Otra falta de alto costo es adulterar, ocultar o tapar la patente, cuya sanción puede alcanzar aproximadamente $1.173.080 al aplicarse 1.000 UF. Se trata de una conducta especialmente contemplada por el sistema de fiscalización porteño.

Cuánto cuesta usar el celular o estacionar mal

Entre las infracciones más habituales aparece el uso del teléfono celular mientras se conduce. Con el valor actualizado de la UF, la sanción puede rondar los $234.616 cuando se aplica una penalidad equivalente a 200 unidades fijas.

El mal estacionamiento también implica una sanción económica importante. Además, estacionar en lugares reservados, como rampas destinadas a personas con discapacidad, puede generar multas superiores a los $350.000, según la cantidad de UF correspondiente.

En el caso de los carriles exclusivos y sectores destinados al transporte público, la infracción también tiene un valor elevado. Por eso, las conductas relacionadas con estacionamiento y circulación indebida forman parte de las faltas que más pueden impactar en el bolsillo de los conductores.

VTV vencida, cinturón de seguridad y otras infracciones frecuentes

Circular con la VTV vencida también genera una multa. Con el esquema actualizado, este tipo de infracción se encuentra entre las sanciones frecuentes y su importe se determina de acuerdo con la cantidad de unidades fijas establecida por la normativa.

No utilizar el cinturón de seguridad es otra de las conductas sancionadas en CABA. El mismo criterio se aplica a otras faltas vinculadas con las condiciones de circulación y la documentación obligatoria del vehículo.

También existen sanciones por circular con vidrios polarizados fuera de norma o por no llevar la licencia de conducir. En estos casos, los importes son menores que los correspondientes a las faltas más graves, pero igualmente quedaron alcanzados por la actualización de la UF.

Cómo consultar si tenés multas de tránsito en CABA

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes a través de los canales oficiales de la Ciudad. La consulta puede realizarse utilizando datos como la patente del vehículo o el DNI, según el tipo de trámite.

Es importante revisar las actas porque una multa impaga puede generar consecuencias administrativas y dificultar determinados trámites relacionados con el vehículo o la licencia. La información disponible permite conocer el estado de las infracciones y los importes correspondientes.

Además, el sistema porteño mantiene un régimen de puntos para las licencias de conducir. Las licencias comienzan con una determinada cantidad de puntos y algunas infracciones generan descuentos, por lo que una sanción puede tener consecuencias que van más allá del pago económico.