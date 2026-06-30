Las exportaciones agroindustriales registraron un crecimiento del 18% en volumen durante los primeros cinco meses del año y totalizaron 53 millones de toneladas, un máximo histórico para el período, según informó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las exportaciones agroindustriales alcanzaron 53 millones de toneladas y u$s22.383 millones entre enero y mayo
El volumen exportado creció un 18% respecto del mismo período de 2025, con 35 de los 54 complejos analizados en alza. Girasol (+142%), trigo (+64%) y pesca (+18%) lideraron el salto, que el ministro Caputo celebró como una nueva marca histórica del campo.
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Si se compara con el pasado año 2025, el aumento se ubicó cerca del 20% en la variación interanual. En valor, las exportaciones sumaron u$s22.383 millones, un 17% más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional elaborados en base al INDEC.
De los 54 complejos analizados, 35 registraron crecimiento, lo que representó alrededor del 70% del volumen exportado. El avance abarcó distintos rubros con variaciones positivas tanto en volumen como en valor.
El detalle de los sectores
Entre los principales complejos que impulsaron el crecimiento se ubicó el girasol, con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor. El trigo registró una suba del 64% en volumen y del 48% en valor.
Por su parte, el complejo de pesca mostró un incremento del 18% en volumen y del 23% en valor. La cebada avanzó 17% en volumen y 13% en valor. El maíz registró una suba del 12% en volumen y del 8% en valor.
Por otro lado, el complejo de los lácteos, el volumen exportado creció 22% y el valor 14%. Los cítricos agrios aumentaron 31% en volumen y 42% en valor. Las legumbres registraron una expansión del 42% en volumen y del 64% en valor.
¿Cuáles fueron los principales mercados de exportación?
Los principales destinos fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India, diez mercados que concentraron más del 53% del volumen total exportado.
El informe también destacó que diversas producciones argentinas ocuparon posiciones relevantes en el ranking mundial de exportaciones: jugo y aceite esencial de limón, aceite y subproductos de soja, ajo, miel, maní, yerba mate, maíz, sorgo y peras, entre otros productos.
Las declaraciones de Luis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: "El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo, un crecimiento del 18% en volumen y 17% en valor, por u$s22.383 millones, respecto del mismo período de 2025".
Caputo también repasó los principales complejos que explicaron el crecimiento récord y afirmó que su equipo sigue "trabajando para que el campo argentino siga creciendo".