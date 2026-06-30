Las exportaciones agroindustriales alcanzaron 53 millones de toneladas y u$s22.383 millones entre enero y mayo

El volumen exportado creció un 18% respecto del mismo período de 2025, con 35 de los 54 complejos analizados en alza. Girasol (+142%), trigo (+64%) y pesca (+18%) lideraron el salto, que el ministro Caputo celebró como una nueva marca histórica del campo.

El sector registró un crecimiento del 18% en volumen, alcanzando 53 millones de toneladas en los primeros cinco meses del año, un máximo histórico.

Las exportaciones agroindustriales registraron un crecimiento del 18% en volumen durante los primeros cinco meses del año y totalizaron 53 millones de toneladas , un máximo histórico para el período, según informó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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Si se compara con el pasado año 2025, el aumento se ubicó cerca del 20% en la variación interanual. En valor, las exportaciones sumaron u$s22.383 millones, un 17% más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional elaborados en base al INDEC.

De los 54 complejos analizados, 35 registraron crecimiento, lo que representó alrededor del 70% del volumen exportado. El avance abarcó distintos rubros con variaciones positivas tanto en volumen como en valor.

Entre los principales complejos que impulsaron el crecimiento se ubicó el girasol , con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor. El trigo registró una suba del 64% en volumen y del 48% en valor.

Por su parte, el complejo de pesca mostró un incremento del 18% en volumen y del 23% en valor. La cebada avanzó 17% en volumen y 13% en valor. El maíz registró una suba del 12% en volumen y del 8% en valor.

El récord exportador de mayo combinó una cosecha histórica, más ventas de energía y operaciones puntuales hacia destinos que ganaron peso por cambios de demanda, precios o condiciones comerciales.

Por otro lado, el complejo de los lácteos, el volumen exportado creció 22% y el valor 14%. Los cítricos agrios aumentaron 31% en volumen y 42% en valor. Las legumbres registraron una expansión del 42% en volumen y del 64% en valor.

¿Cuáles fueron los principales mercados de exportación?

Los principales destinos fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India, diez mercados que concentraron más del 53% del volumen total exportado.

El informe también destacó que diversas producciones argentinas ocuparon posiciones relevantes en el ranking mundial de exportaciones: jugo y aceite esencial de limón, aceite y subproductos de soja, ajo, miel, maní, yerba mate, maíz, sorgo y peras, entre otros productos.

Las declaraciones de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: "El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo, un crecimiento del 18% en volumen y 17% en valor, por u$s22.383 millones, respecto del mismo período de 2025".

Caputo también repasó los principales complejos que explicaron el crecimiento récord y afirmó que su equipo sigue "trabajando para que el campo argentino siga creciendo".