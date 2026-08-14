Nuevo beneficio para jubilados del IPS: cómo acceder a descuentos especiales en el cine

El organismo bonaerense sumó una propuesta cultural en Monte Hermoso que permite acceder a una tarifa preferencial durante toda la semana.

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires cuentan con un nuevo beneficio vinculado al entretenimiento. A partir de un convenio firmado entre el organismo y el Municipio de Monte Hermoso, pueden acceder a una rebaja en el valor de la entrada general del Cine Monte.

La propuesta alcanza a quienes acrediten su condición de beneficiarios del IPS mediante el carnet correspondiente. El acuerdo incorpora una alternativa relacionada con la recreación y la cultura al conjunto de descuentos disponibles para quienes cobran sus prestaciones a través del organismo bonaerense.

Para acceder al beneficio no es necesario realizar un trámite presencial específico. El carnet puede obtenerse de manera digital a través de Mi IPS , la plataforma de autogestión del Instituto. Allí, con el usuario y la contraseña, se puede descargar la credencial directamente al dispositivo y presentarla cuando corresponda.

El acuerdo entre el IPS y el Municipio de Monte Hermoso establece un 15% de descuento sobre la entrada general del Cine Monte para las personas jubiladas y pensionadas del organismo. El beneficio está disponible cualquier día de la semana, según informó oficialmente el Instituto de Previsión Social.

La medida amplía el abanico de propuestas destinadas a los beneficiarios del IPS y suma una actividad cultural a otros rubros que ya forman parte de los convenios y promociones disponibles. El organismo cuenta con descuentos relacionados con supermercados, hoteles, turismo, complejos termales y distintos comercios y servicios adheridos.

En este caso, el beneficio tiene un alcance específico: se aplica al Cine Monte, ubicado en Monte Hermoso, y para acceder a la tarifa diferencial es necesario presentar el carnet de beneficiario del IPS. La credencial funciona como comprobante de la condición previsional frente al establecimiento.

La propuesta también se suma a una tendencia del organismo de concentrar distintos beneficios en una credencial digital. El IPS informó que el nuevo carnet permite acceder a descuentos en diferentes rubros y que puede descargarse desde la plataforma oficial sin necesidad de acercarse a una oficina para obtenerlo.

El acceso a actividades culturales puede convertirse en una opción para disfrutar del tiempo libre y compartir una salida diferente. Pexels

Paso a paso: cómo descargar el carnet digital desde la plataforma Mi IPS

El procedimiento para obtener la credencial es sencillo y se realiza completamente online. Para empezar, la persona beneficiaria debe ingresar a Mi IPS desde el sitio oficial del Instituto de Previsión Social. Una vez dentro del sistema, los pasos indicados por el IPS son:

Ingresar a Mi IPS con el usuario y la contraseña correspondientes

con el usuario y la contraseña correspondientes Buscar dentro de la plataforma la opción “Mi carnet"

Seleccionar la alternativa para descargar la credencial

Guardar el carnet en el celular, computadora u otro dispositivo para tenerlo disponible cuando sea necesario

La principal ventaja es que la persona puede llevar la credencial en su teléfono y presentarla al momento de acceder a los beneficios. Esto evita depender de una tarjeta física y permite contar con el comprobante desde cualquier lugar con acceso al dispositivo.

El IPS también aclaró que el carnet digital no está limitado al descuento del cine. La credencial permite acreditar la condición de beneficiario para acceder a múltiples descuentos disponibles mediante convenios con comercios y prestadores. El listado oficial incluye propuestas de turismo, alojamiento, gastronomía, complejos termales y otros servicios, aunque los porcentajes y condiciones varían según cada establecimiento.

Para quienes todavía no cuentan con usuario o tienen dificultades para ingresar a Mi IPS, conviene consultar los canales oficiales del organismo antes de trasladarse a una oficina. El Instituto mantiene información específica sobre la plataforma y sus trámites digitales.