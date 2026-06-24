Petróleo y minería impulsan un salto récord de exportaciones a Estados Unidos + Agregar ámbito en









El intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos alcanzó u$s1.383 millones en mayo, con un superávit de u$s373 millones. Las exportaciones crecieron 76% interanual, impulsadas por petróleo crudo, minerales y carne bovina.

Argentina profundizó su vínculo comercial con Estados Unidos durante mayo, con un fuerte crecimiento de las exportaciones que permitió alcanzar un nuevo récord para el período enero-mayo. Según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, basado en estadísticas oficiales, el intercambio bilateral totalizó u$s1.383 millones en el quinto mes del año, con un saldo positivo para el país de u$s373 millones.

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El crecimiento estuvo explicado principalmente por el salto de las ventas externas argentinas, que alcanzaron los u$s878 millones, un incremento del 76% interanual. Entre los sectores que más aportaron se destacaron el petróleo crudo, con exportaciones por u$s367 millones (+86% interanual); las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con u$s121 millones (+100%); y la carne bovina, que registró u$s86 millones, con un crecimiento del 369% interanual.

Los datos del intercambio bilateral El desempeño de la industria cárnica estuvo directamente vinculado a la estrategia de promoción internacional impulsada por PromArgentina, que organizó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos entre el 27 de abril y el 1 de mayo. La iniciativa generó más de 200 contactos comerciales y permitió que durante mayo se exportaran al mercado estadounidense 11.000 toneladas de carne bovina, una cifra equivalente a todo lo vendido durante los primeros ocho meses de 2025.

La misión comercial, desarrollada junto con la Cancillería, la Embajada Argentina en Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), fue considerada un punto de inflexión dentro de la estrategia de inserción internacional del país.

Petróleo, minerales y agro: los sectores que marcan nuevos récords En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el comercio argentino con Estados Unidos alcanzó los u$s3.981 millones, con un crecimiento del 46,6% interanual, marcando un récord histórico de exportaciones para el período enero-mayo.

Petróleo Argentina El petróleo crudo volvió a ocupar un rol central con ventas por u$s1.304 millones. Dentro de ese resultado, el petróleo crudo volvió a ocupar un rol central con ventas por u$s1.304 millones, un incremento del 26% interanual. También se destacaron las exportaciones de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, que alcanzaron los u$s616 millones, con una suba del 115%, mientras que la carne bovina llegó a u$s360 millones, con un crecimiento del 201% interanual. Otros sectores también alcanzaron máximos históricos en el acumulado anual, como la miel, con exportaciones por u$s96 millones, y el ajo, con u$s17 millones. El resultado refuerza el posicionamiento de Argentina como proveedor estratégico para el mercado estadounidense, combinando recursos energéticos, productos agroindustriales y minerales con creciente demanda internacional. A partir de esta experiencia, PromArgentina lanzó Argentina B2B Week, una nueva estrategia de promoción orientada a posicionar la oferta exportable nacional en mercados estratégicos mediante rondas comerciales inversas con compradores internacionales.