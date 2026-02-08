Reabre una estación clave del subte tras casi tres meses cerrada: cuál es + Seguir en









La puesta en funcionamiento se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en el cual ya se pusieron en valor quince estaciones. Hay cinco que todavía permanecen cerradas.

Reabre una estación clave del subte tras casi tres meses cerrada

Tras casi tres meses de obras, una estación clave del subte de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para retomar su funcionamiento habitual este lunes, luego de haber permanecido cerrada al público por tareas de renovación integral.

Se trata de la estación Agüero de la Línea D, que volverá a abrir sus puertas tras completar un proceso de puesta en valor y trabajos de modernización realizados en los últimos meses. La reapertura se inscribe dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en distintos sectores que ya alcanzó a quince paradas de la red.

Cuáles fueron las mejoras en la estación Agüero Según informó el Gobierno porteño, los trabajos incluyeron tareas de impermeabilización, sellado de juntas y la aplicación de materiales de avanzada para prevenir filtraciones. Además, se realizaron intervenciones en áreas críticas con revestimientos metálicos y soluciones técnicas destinadas a prolongar la vida útil de la infraestructura.

subte d La puesta en funcionamiento se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Por otro lado, se llevó a cabo la renovación integral de los pisos, la instalación de iluminación LED y la actualización de la señalética, con el objetivo de optimizar la circulación, reforzar la seguridad y ofrecer un entorno más claro y ordenado para los pasajeros.

Un eje central del proyecto también fue la puesta en valor de accesos, galerías de escaleras fijas y mecánicas, y andenes. En estos sectores se incorporaron nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, integrando mobiliario urbano moderno al conjunto de la estación.

En simultáneo, especialistas en conservación patrimonial llevaron adelante la restauración de dos murales históricos ubicados en el andén, un proceso desarrollado por profesionales con el fin de preservar elementos emblemáticos del patrimonio cultural del subte. Estaciones cerradas y próximas obras Con la reapertura de Agüero, ya son quince las estaciones renovadas dentro del plan integral, mientras que otras permanecen cerradas por obras, tales como: Piedras y Congreso (Línea A)

(Línea A) Uruguay y Malabia (Línea B)

(Línea B) Plaza Italia (Línea D). El plan continuará próximamente con intervenciones en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

