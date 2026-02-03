Seguidores de Donald Trump preparan un show alternativo a Bad Bunny para el Super Bowl

El evento paralelo está a cargo del grupo conservador Turning Point USA. En él se presentarán artistas locales seguidores de la gestión republicana, entre ellos Kid Rock.

Seguidores del presidente de EEUU Donald Trump anunciaron un show alternativo al cantante Bad Bunny para el festejo del próximo Super Bowl , uno de los eventos deportivos más destacados del país. El concierto paralelo será transmitido en streaming y protagonizado por el músico Kid Rock , un reconocido seguidor de la administración republicana.

Trump se pronunció en contra de varios artistas opuestos a su gobiernos, entre ellos el artista puertorriqueño, que lideró las escuchas globales en 2025 por delante de Taylor Swift y cuyo álbum "Debí Tirar Más Fotos" entró en nuestro Top Álbumes de 2025.

Por su lado, Rock sostuvo: "Nos acercamos a este evento como David contra Goliat: competir contra la maquinaria del fútbol americano y una superestrella global es prácticamente imposible".

El artista alcanzó gran popularidad en los años 90 y 2000 con temas como "Bawitdaba", "Cowboy" y "All Summer Long", y en los últimos años se convirtió en un personaje polarizante por sus posturas políticas conservadoras y su respaldo público a Trump.

Por su lado, Bad Bunny llega al Super Bowl tras un nuevo pico de consagración internacional: el domingo ganó tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum, además de ser el primer artista en ganar el premio al álbum del año con un disco en un idioma distinto del inglés.

Durante su discurso de agradecimiento, criticó abiertamente la política migratoria de Trump y reclamó el retiro de agentes federales encapuchados. "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas: somos seres humanos y somos estadounidenses", afirmó desde el escenario.

Donald Trump ha dicho que no asistirá a la 60ª edición de la Super Bowl el 8 de febrero, arremetiendo contra los "terribles" artistas que actuarán en el evento. Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo de este año, una decisión que ha llevado a los asesores de Trump a decir que agentes del ICE estarán presentes en el "vergonzoso" evento. Por otra parte, Green Day actuará en la ceremonia de apertura y Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos.

Trump hizo comentarios al New York Post, diciendo que el Levi's Stadium está "demasiado lejos" y atacando a Bad Bunny y Green Day, que son críticos vocales de él y su Administración. "Soy anti-ellos", dijo de los músicos. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible".