Molinos Agro y ACA sellan un acuerdo histórico para potenciar la exportación de soja

Con una inversión de u$s500 millones y una mirada puesta en la baja de retenciones a partir de 2027, los dos jugadores del agro nacional se unen para construir una nueva planta de procesamiento en Santa Fe.

En un movimiento estratégico que promete reconfigurar el mapa de la agroindustria nacional, Molinos Agro S.A . y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) oficializaron un acuerdo de largo alcance para la construcción y operación conjunta de una planta de molienda de soja de última generación.

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Esta unión involucra una inversión superior a los u$s500 millones , según informó MOA a la Comisión Nacional de Valores .

“El proyecto combina la experiencia técnica de uno de los diez mayores exportadores del país con la masiva capacidad logística de una cooperativa centenaria, marca un hito en la competitividad del sector”, destacaron los protagonistas.

La nueva infraestructura será emplazada en la Comuna de Timbúes , provincia de Santa Fe, sobre terrenos estratégicos propiedad de ACA.

La planta contará con una capacidad instalada para procesar 15.000 toneladas diarias de soja . De este total, Molinos Agro operará inicialmente el 65%, lo que se traduce en unas 10.000 toneladas diarias.

Al sumarse a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en San Lorenzo, Molinos Agro incrementará su capacidad de procesamiento total en un 50%.

"Este proyecto nos permite asociarnos a largo plazo con ACA, una cooperativa de capitales argentinos con 100 años de historia, 60 centros de desarrollo y un volumen de 26 millones de toneladas comercializadas", señalaron desde la compañía.

La baja de retenciones a la soja, un factor determinante

La decisión de avanzar con esta inversión millonaria no responde únicamente a una coyuntura favorable, sino a una visión de mercado clara y a largo plazo, aseguró la empresa.

Entre los factores determinantes para su ejecución, destacó el anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción progresiva de los derechos de exportación a la soja y sus derivados a partir de enero de 2027.

Este incentivo fiscal se proyecta como el catalizador principal para un aumento significativo en la superficie sembrada y, consecuentemente, una mayor oferta de materia prima.

En el plano externo, la demanda global actúa como un motor incesante. La producción de proteínas animales (cerdos, aves y pescados) muestra un crecimiento sostenido, lo que impulsa la necesidad de harina de soja.

Paralelamente, la demanda de aceites, tanto para consumo humano como para la creciente industria de biocombustibles renovables, asegura una colocación dinámica para la producción de la futura planta.

La elección de los terrenos de ACA en Timbúes responde a criterios de eficiencia operativa, explicaron desde la compañía.

El predio cuenta con facilidades preexistentes que ahorran tiempos y costos de construcción, como un puerto operativo sobre el río Paraná, instalaciones de descarga y servicios centrales.

Un proyecto con margen para una expansión futura

Por su parte, los terrenos propios que Molinos Agro posee en la misma localidad quedan reservados para futuros desarrollos estratégicos, manteniendo así una flexibilidad total ante cambios de mercado.

Por otro lado, Molinos Agro destacó que el horizonte temporal para la culminación de esta primera etapa es de aproximadamente tres años.

Sin embargo, el "Master Plan" es ambicioso: si el escenario económico y agronómico acompaña, la planta tiene espacio físico para expandirse con nuevas líneas de procesamiento, un segundo muelle, mayor capacidad de almacenamiento y una ampliación sustancial de la playa de camiones, aclararon.

Molinos Agro S.A., empresa integrante del grupo liderado por Luis Pérez Companc, cuenta con más de 630 empleados, de los cuales 500 trabajan entre la planta San Lorenzo y las oficinas ubicadas en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La facturación de la compañía se ubicó en u$s2.660 millones en el período fiscal finalizado el 31 de marzo de 2025.

A través del Puerto San Benito se embarca el 4% del comercio mundial de harina de soja y el 4% del comercio mundial de aceite de soja, principales productos de exportación del país.